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慶祝父親節 台南藏金閣祭出史上最優惠

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局藏金閣8月8日拍賣會，慶祝父親節，祭出優惠措施。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局藏金閣8月8日拍賣會，慶祝父親節，祭出優惠措施。記者鄭惠仁／攝影

隨著疫情日漸趨緩，台南市環保局藏金閣恢復現場好物拍賣，每月第2週及第4週週六上午9時至12日辦理現場拍賣活動。父親節當天的拍賣會，祭出最優惠措施，消費滿兩百元，送扣式玻璃保鮮盒（950ml）或寶特瓶紗環保運動襪或熊本熊購物袋好禮3選1。

之前因疫情關係，將現場拍賣改為線上拍賣。市長黃偉哲說，藏金閣恢復現場拍賣更有資收物兌換及戶外市集舉辦，歡迎親子出遊來逛逛。環保局並邀請南家扶中心設攤，義賣所得全數捐給台南家扶中心孩子當助學金，現場更有咖啡渣免費索取、綠色消費環保集點、小農團體、創作小飾品販售、造型創意氣球及公益餐點義賣，其中減廢日店家「豆三綠豆沙」也會現場設攤，只要攜帶環保杯 (盒)來消費並與圓貼圖拍照填妥表單上傳，就有機會抽中iPhone11大禮。

環保局長謝世傑熱情推薦主打商品，有40年代的檜木展示櫃、檜木置物櫃與田霖六刀輪腳踏車。其中40年代的檜木展示櫃，為柑仔店用的檜木玻璃展示櫃，修繕完裝上嶄新的玻璃後，就像找回不褪色的古早回憶。檜木置物櫃，也是由柑仔店的展示櫃改裝而成，櫃門上有工藝精細的雕飾，櫃內隔層寬敞，可置入較大件的物品。

田霖六刀輪腳踏車，配置台灣製白牌車架，搭載台灣田霖企業的專利六刀輪，該輪組送回原廠更換培林與校正偏擺，已回復原出廠狀態，配上島野的18段變速轉把與全新正新外胎，已準備好接受任何挑戰。

有興趣民眾可先上台南市政府環保局藏金閣網站https://epb2.tnepb.gov.tw/yardsale/default.asp瀏覽拍賣品、平日賣商品及二手腳踏車，預先挑選。

腳踏車 義賣 家扶中心

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