台南河樂廣場夏夜演唱會與電影登場

台南市中西區河樂廣場繼日前舉辦水上藝術表演被讚爆「超美」，本月將再舉辦獨立樂團演出與電影欣賞，讓你在夏夜裡享受水畔的浪漫與清涼。

今年3月甫開幕啟用的河樂廣場，早年原為運河盲段，民國70年代填平後，興建了當時最受年輕人注目的複合式商場「中國城」，後因中國城式微，拆除聲浪四起，台南市政府都發局排除各種挑戰、歷經18年馬拉松式都更，終於在105年順利拆除，並由國際上有建築鬼才之稱的荷蘭建築設計師韋尼・馬斯設計了河樂廣場，不僅把「潟湖」搬進都會區，且在水域中結合刷成純白的中國城遺構，營造出都市鬧區中屬於市民的親水夢幻空間。

8月9日下午登場的《輕聽之河．樂團輕輕唱》，邀請到三組廣受年輕人歡迎、且有得獎紀錄或入圍的獨立樂團，以海洋、土地、⼈文環境為主題，在河樂廣場這個都會裡難得的親水空間中，透過音樂詮釋對⼤地的熱愛。

三組樂團分別為致⼒於阿美族語音樂創作、也改編臺灣原住民古調的「創造音樂室內樂團」(Creating Music Orchestra，簡稱 CMO)。有八位固定成員的CMO樂團，編制以⼈聲、鋼琴、東西方弦樂、擊樂為主，他們的音樂關注⽣命、環境與⼈文議題，也⽤音樂紀錄部落人物故事，反映時代⾯貌，所創作之專輯還曾榮獲2018⾦曲獎「最佳原住⺠語專輯獎」。

第二個出場的是Cicada樂團，該團的音樂以鋼琴、木吉他、小提琴、大提琴四種樂器交織而成，他們為台灣的土地創作，用音樂描繪東、西海岸面貌，也有以海洋中的鯨豚、珊瑚、海龜及城市的貓為主題的創作。2019年推出以台灣山林為主題之專輯，像是一部以音樂撰寫的登山日記，入圍了第三十一屆金曲獎最佳演奏專輯製作人獎。

第三組樂團名為「甜約翰」，是臺南在地的樂團。樂風一如其名給人的感受，擅長以輕快小品式的旋律，內斂且溫柔的呢喃出一首首獨白。五人的編制揉和多種器樂聲響以及風格元素，慵懶的小品開創了獨樹一格卻也能被大眾接受的流行曲風。 2017年發行首張專輯就入圍第 29 屆金曲獎「最佳樂團」以及第 9 屆金音獎「最佳搖滾單曲」。