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單日業績破百萬！ 台南麻豆「最美農會超市」如何做到
農會趕搭「直播」熱潮，帶動銷售長紅。台南市麻豆區農會總幹事孫慈敏上任後整修改造農會超市，在新冠疫情爆發後轉為「直播」，第一檔母親節邀請料理達人蔡季芳（阿芳老師）用超市食材教做菜，搭配名人效應，瀏覽量達到16萬人，成功打響第一炮，帶動超市銷售，最近農遊券更是大爆發，假日超市一天的營業額破百萬元。
孫慈敏上任後，斥資將經營28年的農會超市改造有如百貨公司超市，被形容為「最美農會超市」，規畫兩座「中島料理台」，原本是要給行銷小農和青農的產品，現場料理與顧客面面對互動，因新冠疫情爆發，農會新推出和風沾醬產品無法召開記者會，她靈機一動結合時下最夯的「直播」，把危機化為轉機。
孫慈敏說，五月母親節邀請料理達人蔡季芳（阿芳老師）與台南市長黃偉哲同台，逛超市挑食材教做菜，在名人效應下，阿芳老師當天教的食譜，很多顧客來採買一套回去做，成功帶動超市銷售，隨後也邀請小農及料理達人直播，吸客效果很好，帶動麻豆農會超市知名度，最近農遊券更是大爆發，很多鄰近及市區消費者專程來採購，假日超市一天的營業額破百萬元，平日也有4、50萬元，業績亮眼，農遊券就佔了七成。
麻豆農會超市成功轉型，很多農會來取經，孫慈敏分享時常說，「28年的衣服還有人要穿嗎？」百年農會及經營28年的超市，都要用新思維來經營，「有改變就會有機會」；孫慈敏目前也在台大生物產業傳播暨發展學系研究所在職專班攻讀碩士，持續精進學習。
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