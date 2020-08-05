單日業績破百萬！ 台南麻豆「最美農會超市」如何做到

農會趕搭「直播」熱潮，帶動銷售長紅。台南市麻豆區農會總幹事孫慈敏上任後整修改造農會超市，在新冠疫情爆發後轉為「直播」，第一檔母親節邀請料理達人蔡季芳（阿芳老師）用超市食材教做菜，搭配名人效應，瀏覽量達到16萬人，成功打響第一炮，帶動超市銷售，最近農遊券更是大爆發，假日超市一天的營業額破百萬元。

孫慈敏上任後，斥資將經營28年的農會超市改造有如百貨公司超市，被形容為「最美農會超市」，規畫兩座「中島料理台」，原本是要給行銷小農和青農的產品，現場料理與顧客面面對互動，因新冠疫情爆發，農會新推出和風沾醬產品無法召開記者會，她靈機一動結合時下最夯的「直播」，把危機化為轉機。

孫慈敏說，五月母親節邀請料理達人蔡季芳（阿芳老師）與台南市長黃偉哲同台，逛超市挑食材教做菜，在名人效應下，阿芳老師當天教的食譜，很多顧客來採買一套回去做，成功帶動超市銷售，隨後也邀請小農及料理達人直播，吸客效果很好，帶動麻豆農會超市知名度，最近農遊券更是大爆發，很多鄰近及市區消費者專程來採購，假日超市一天的營業額破百萬元，平日也有4、50萬元，業績亮眼，農遊券就佔了七成。