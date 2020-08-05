不純砍頭！養蜂達人告訴你這樣分辨蜂蜜良窳

不少人都聽過甚至經歷過蜂蜜「不純砍頭！」笑話，養蜂達人蔡勝峰建議，避免受騙，消費者除外觀可從產銷履歷認清，另外好的蜂蜜沖泡時，泡沫很綿密、細緻，較不透明、較混濁，一般來說，就是純度較高的好蜜。

蔡勝峰是目前台南市楠西區養蜂產銷班第三班班長、也是台南市昇鋒蜂場負責人，他指出，國產蜂蜜與胡麻一樣，價格競爭都無法與進口貨相比，但論品質、口產，國產蜂蜜在風味層次及純度都明顯比進口蜂蜜好，近來吸引一定市場消費客群，尤其通過產銷履歷，對消費者更有保障，市場有一搏空間，

他指出，過去坊間蜂蜜較無把關機制，一些鏢客訛詐，誘人話術往往藏玄機，有產銷履歷的蜂蜜，消費者不易受騙，同時蜂蜜沖泡時也可簡單分辨；若泡沫綿密細緻、較不透明、混濁，相對來說，蜂蜜品質純度較高。

蔡勝峰說，一般來說，通常蜂蜜在常溫下保存約可存放2年，不過蔡還是建議消費者，蜂蜜還是越早飲用，口感、風味最佳，放越久果香絕對不如甫採收，新鮮度一定會變差。而近來氣泡水興起，他也推薦結合氣泡水飲用，喝起來口感更有層次感，風味更佳，消費者可參考。