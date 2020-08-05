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不純砍頭！養蜂達人告訴你這樣分辨蜂蜜良窳

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
好的蜂蜜沖泡時，泡沫很綿密、細緻，較不透明、較混濁，相對就是純度較高的蜂蜜。記者謝進盛／攝影
好的蜂蜜沖泡時，泡沫很綿密、細緻，較不透明、較混濁，相對就是純度較高的蜂蜜。記者謝進盛／攝影

不少人都聽過甚至經歷過蜂蜜「不純砍頭！」笑話，養蜂達人蔡勝峰建議，避免受騙，消費者除外觀可從產銷履歷認清，另外好的蜂蜜沖泡時，泡沫很綿密、細緻，較不透明、較混濁，一般來說，就是純度較高的好蜜。

蔡勝峰是目前台南市楠西區養蜂產銷班第三班班長、也是台南市昇鋒蜂場負責人，他指出，國產蜂蜜與胡麻一樣，價格競爭都無法與進口貨相比，但論品質、口產，國產蜂蜜在風味層次及純度都明顯比進口蜂蜜好，近來吸引一定市場消費客群，尤其通過產銷履歷，對消費者更有保障，市場有一搏空間，

他指出，過去坊間蜂蜜較無把關機制，一些鏢客訛詐，誘人話術往往藏玄機，有產銷履歷的蜂蜜，消費者不易受騙，同時蜂蜜沖泡時也可簡單分辨；若泡沫綿密細緻、較不透明、混濁，相對來說，蜂蜜品質純度較高。

蔡勝峰說，一般來說，通常蜂蜜在常溫下保存約可存放2年，不過蔡還是建議消費者，蜂蜜還是越早飲用，口感、風味最佳，放越久果香絕對不如甫採收，新鮮度一定會變差。而近來氣泡水興起，他也推薦結合氣泡水飲用，喝起來口感更有層次感，風味更佳，消費者可參考。

台南市政府農業局說，蜂蜜含有豐富礦物質和維生素群，營養價值高，所含多量酵素及活性澱粉脢，食用後能直接為人體吸收利用，是日常生活中不可缺天然營養；蜂蜜亦為夏季消暑聖品，在蜂蜜中加新鮮檸檬汁，摻一點鹽巴，運動流汗過後，即為絕佳運動飲料。

台南楠西養蜂產銷班第三班長蔡昇峰推薦有生產履歷驗證的國產蜂蜜，品質較有保障。記者謝進盛／攝影
台南楠西養蜂產銷班第三班長蔡昇峰推薦有生產履歷驗證的國產蜂蜜，品質較有保障。記者謝進盛／攝影

蜂蜜 履歷

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