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愛在朴子溪路跑將舉行 2天1夜獨木舟及路跑活動超超值

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
由嘉義縣水域遊憩協會發起第一屆「2020愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華」今天上午舉行宣傳記者會。圖／上諺活動創意行銷有限公司提供
由嘉義縣水域遊憩協會發起第一屆「2020愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華」今天上午舉行宣傳記者會。圖／上諺活動創意行銷有限公司提供

由嘉義縣水域遊憩協會發起第一屆「2020愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華」將於11月29日開跑。圖／擷取自活動臉書粉專
由嘉義縣水域遊憩協會發起第一屆「2020愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華」將於11月29日開跑。圖／擷取自活動臉書粉專
由嘉義縣水域遊憩協會發起第一屆「2020愛在朴子溪路跑獨木舟運動嘉年華」將於11月29日上午6點20分在六腳鄉蒜頭糖廠蔗埕文化園區開跑，協會表示，活動前一天將舉辦獨木舟體驗，如報名路跑的選手達500人，將於28日晚間舉辦選手之夜活動，即日起至10月6日受理報名。

協會表示，賽道將沿著朴子溪前進，一路可觀賞田野風景、漁村風光、舊鐵道的鐵軌遺跡，及具有百年歷史的蒜頭蔗埕文化園區日式建築，全程25公里，附近還有條長約350公尺的「六家佃長壽橋」，由台糖運蔗火車專用鐵橋改建而成，夜間經燈光投射，成為當地特有新地標。

嘉義水域遊憩協會創辦人林明傑表示，活動以划獨木舟宣導水域安全，內容包含水域自救、救人及防溺知識，等水域安全觀念，期望透過路跑與體驗獨木舟的兩天一夜雙重活動，鼓勵愛家、愛運動者共同參與。

六腳鄉工廠村長黃江正表示，此次賽事特別邀請在地產官學界合作，推動嘉義觀光向下扎根，除了集結近50個特色小吃及伴手禮攤位打造蒜頭市集，今年推出旅遊套裝行程、特約商店優惠，與在地產業深度合作，提高六腳鄉國際觀光能見度。

路跑分為21公里組、12公里組及5公里組，各組男、女各取前五名，頒發獎金、取前三名頒發獎盃及獎品，另外，選手於28日可免費搭乘五分車體驗、鄉下農村免費露營體驗，欣賞懸絲偶、傳統文化戲曲表演，及參觀熱播電視劇「一把青」的拍片現場等，賽後還有八野爺鳳梨酥、民宿飯店住宿券等豐富獎品的抽獎活動。

由嘉義縣水域遊憩協會發起第一屆「2020愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華」今天上午舉行宣傳記者會。圖／上諺活動創意行銷有限公司提供
由嘉義縣水域遊憩協會發起第一屆「2020愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華」今天上午舉行宣傳記者會。圖／上諺活動創意行銷有限公司提供

路跑 獨木舟 朴子溪

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