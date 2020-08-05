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台灣蛋糕大賽高手雲集 台首大烘焙系老師奪一銀一佳作
第19屆「2020台灣蛋糕技藝競賽」，台灣首府大學烘焙系老師李又貞在職業組拉糖藝術工藝類榮獲亞軍，鞏靜宜是在職業組杏仁膏裝飾蛋糕類榮獲佳作成績；校長戴文雄頒發榮譽狀並感謝兩位老師為提升教學能量而努力突破自己並為校爭光。
校方表示，上月底進行的「2020台灣蛋糕技藝競賽」，吸引各地烘焙職業級好手參賽，為突破自己並提升教學能量，台首大烘焙管理學系李又貞及鞏靜宜老師，利用暑假期間不斷學習增進技藝，並參加這次高手雲集的台灣蛋糕技藝競賽。
李又貞老師參加拉糖藝術工藝類，為做出精緻的糖花及零組件，花一個多月天天都在專業教室內研究與製作，這次比賽高手雲集，李又貞拿下亞軍，總算辛苦有代價。
鞏靜宜老師則是擅長中式麵食，這次參加的類別是「杏仁膏裝飾蛋糕類」，她是首次參加這項比賽，賽前還特地去學習中式麵食的裝飾課程，以中式麵食的技巧結合捏麵人及紙黏土的技巧，用麵粉糰捏出人偶及鞭炮造型的裝飾品組合成日本太鼓陣，並裝置在蛋糕上，獲得佳作成績。
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