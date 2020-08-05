教師竟放任女童馬路上追車 網友氣炸：公然示範霸凌

近日有網友發文表示在準備開店時，發現門口停著一輛嘉義縣某私立幼兒園的廂型車，有一位老師帶著許多約莫3、4年級的學生準備要上車，而那位老師卻突然說：「大家都上車，除了XXX，你不准上去！」原以為老師只是想嚇唬女童，但該名老師卻直接將車開走，而女童就跟在後面追車。此場景讓原PO氣憤表示「這樣做也太危險了吧！」

原PO在5日於臉書氣憤發文，表示自己一如往常的在準備11點的開店，在打掃店門口時，就看到旁邊停著一台載著國小生的娃娃車，其中有位老師指名叫某位女童不能上車。對此，原PO則心想應該是老師想嚇唬她而已，就沒有太在意，但卻突然看到老師將車門一關，車子就開走了，而該名女童看到車開走，便跑步的追了上去，而原PO表示，看到此畫面時雖有點擔心，但還是覺得「老師應該有看到後照鏡，應該會開到不遠處的轉角處停著，只是要嚇嚇她吧！」

對此，原PO表示在車水馬龍的大馬路上，還是有點擔心女童的安危，便佇立在店門口看了一下，發現那台車竟然都沒停，就讓女童一直在後面追。於是騎著摩托車，往那台娃娃車的方向追了上去，直到騎到第二個路口紅綠燈，才發現女童竟還在追車，原PO則追上去和女童表示，「妳不要跑了，這樣很危險，車子很多，妳是哪一個補習班的，我載妳去」，這時車上的老師似乎也發現原PO跟著女童，才將車迴轉。

而該名老師將車臨停在路邊後，原PO則對老師氣憤表示，「你知不知道這樣很危險！！為什麼放學生在後面跑、追車？」對此，該名老師說明，因為當時已經喊該名女童很多次，並強調「只是要給她一個教訓」。事後，原PO有打電話向幼兒園告知此事件，竟得到「是因那個小孩走失、找不到，所以沒載到她」的回覆，再次確認事發經過後，園方才改口表示，「園長有在處理這件事情，謝謝你的關心」。

此文一出，便受到近五千多則分享，網友們紛紛表示，「不配當老師，公然示範霸凌」、「太誇張了！謝謝你出手相救！」、「掩飾不當行為，可惡」、「麻煩報警，請警察調路口監視錄影」。更有留言建議，「太過分了！如果是我遇到這狀況，我會去學校等到家長出現，甚至沿路找監視器來揭發老師的惡性」、「其實該報警通知家長，很多小孩被這樣惡質的園所嚇長大」。