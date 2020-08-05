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「菜鳥別進圓環」日本人玩台南列8心得 在地人狂點頭

聯合新聞網 / 綜合報導
台南路小人多，過馬路需要特別留心。 聯合報系資料照
台南路小人多，過馬路需要特別留心。 聯合報系資料照

台南是熱門觀光大城，不僅台灣人愛去，古都風情也吸引許多外國人造訪，台南街景甚至數度登上日本雜誌封面。在台灣深耕多年的「日本人的歐吉桑」日前到台南旅遊後，歸納出8點注意事項，對當地民情觀察之精準，讓在地人忍不住讚嘆「真的懂台南」。

「日本人的歐吉桑」在臉書上分享多張在台南的出遊照片，並附上8點心得，令許多人深有同感。內容包括：

1. 馬路像戰爭舞台，車子跟摩托車會嘗試殺掉你。

2. 菜鳥不要進入台南圓環，他們會嘗試殺掉你。

3. 台南很多排隊名店，要做好心理準備，不然會餓死、渴死、熱死。

4. 在台北最高階級的人是身材好的年輕女生，在台南則是穿著文藝靑年衣服的人。

5. 必須穿運動鞋，穿涼鞋、高跟鞋也可以，不過不保證你身體的安全。

6. 共享單車？那是食物嗎？

7. 抵達台南前須先準備快要餓死的狀態，才能享受更多台南美食。

8. 台南有很多不錯的地方，來好幾次才能讓你滿足。

對於上述分析，許多網友都相當有感，特別是關於圓環的敘述，「台南圓環連台灣人都不敢隨便嘗試」、「台南老司機會提前避開圓環，尤其是民生綠園圓環」、「台南的圓環好像蠻能讓外國人讚嘆的，就像要加入跳繩一樣啊」。日本人的歐吉桑則回應，圓環很刺激、恐怖，但也很有趣。

此外，也有人認為交通亂象不是台南獨有，「一是所有台灣都市最大的問題」、「車子想殺掉你這個是全台現象」。

還有不少在地人建議別去排隊名店吃美食，「那是給觀光客吃的，試著觀察在地人吃什麼，菜市場是不錯的選擇」、「在地人不會刻意去排隊店家，因為都知道，好吃的巷內才是美食，或是早市場內」。

另有留言提到「台南的食物會甜死你」，不過有人解釋，台南只是有些小吃會加糖調味，甜點也沒有特別甜，「台南人不是愛吃甜是不喜歡吃鹹」。

有網友如此描述台南，「老都市就是馬路很小，但美食&風格都太吸引人一去再去」，日本人的歐吉桑也附和道：「台南的巷子最好玩！」

觀光

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