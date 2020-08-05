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揮別去年無蜜窘況 台南農業局推廣產銷履歷蜂蜜

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
國產蜂蜜陸續完成採收，台南市政府農業局今天辦理記者會推銷台南蜂蜜。記者謝進盛／攝影
國產蜂蜜陸續完成採收，台南市政府農業局今天辦理記者會推銷台南蜂蜜。記者謝進盛／攝影

國產蜂蜜陸續完成採收，台南市政府農業局今辦理記者會，推廣產銷履歷蜂蜜，農業局說，台南養蜂人口近來穩定成長，已居全台之冠，炎炎夏日來一杯蜂蜜解渴，更是健康又消暑。

揮別去年無蜂蜜可採慘況，今年氣候溫和，果樹開花正常，蜜源充足，台南市政府農業局指出，台南市養蜂戶數及箱數逐年增加；自100年養蜂戶數87戶，養蜂箱數1萬4460箱，去年增加至146戶、24545箱，養蜂戶數增加近60%。產銷班有18班，班員227人，養蜂可生產多樣化的蜂產品，南市養蜂人口全台最多。

農業局長謝耀清表示，農業局每年均辦理國產蜂蜜評鑑工作，近年來積極對外推廣台南好蜜。台南市目前通過養蜂產銷履歷驗證有楠西區養蜂產銷班第三班集團認證1件及六甲區田偉志個人驗證1件。農業局對參賽者蜂蜜品質作把關，經過二階段評比，評比項目共12項。

他指出，初評是以儀器檢驗分析水分含量、蔗糖含量、糖類含量、水不溶物含量、酸度、澱粉酶活性、HMF(羥甲基糠醛)及抗生素、農藥等9項，複評由國內學者專家針對色澤、香氣及風味等3項進行感官品評，利用科學方法，並邀集評審以公正方式檢視蜂蜜品質。

農業局表示，本市目前通過產銷履歷優質蜂蜜，訂購資訊如下：盛田養蜂場：0978650242、六甲區王爺里31號。

凱強養蜂場：093540642、東區大同路一段197巷39號。甜蜜蜂情：0982813918、六甲區水流東7號。

台南市楠西區養蜂產銷班班長、也是台南市昇鋒蜂場負責人蔡勝峰說，以國產5台斤裝蜂蜜行情，售價約1200至1500元之間，價格較進口貴約一半，但果香味較濃，品質相對較好、較有保障。

台南楠西養蜂產銷班第三班長蔡昇峰推薦有生產履歷驗證的國產蜂蜜，品質較有保障。記者謝進盛／攝影
台南楠西養蜂產銷班第三班長蔡昇峰推薦有生產履歷驗證的國產蜂蜜，品質較有保障。記者謝進盛／攝影
蜂農平日辛苦作業情形。圖／蔡昇峰提供
蜂農平日辛苦作業情形。圖／蔡昇峰提供
蜂農平日辛苦作業情形。圖／蔡昇峰提供
蜂農平日辛苦作業情形。圖／蔡昇峰提供
炎炎夏日來一杯現泡蜂蜜，更是消暑暢快。記者謝進盛／攝影
炎炎夏日來一杯現泡蜂蜜，更是消暑暢快。記者謝進盛／攝影
台南楠西養蜂產銷班第三班生產的國產蜂蜜。記者謝進盛／攝影
台南楠西養蜂產銷班第三班生產的國產蜂蜜。記者謝進盛／攝影

蜂蜜 履歷 蜜蜂

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