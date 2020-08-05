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嘉義市首次！私有建築所有權人主動申請古蹟成功

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
黃文醫生故居通過市定古蹟的審議。圖／嘉義市府提供
黃文醫生故居通過市定古蹟的審議。圖／嘉義市府提供

嘉義市天理教東門教會、黃文醫生故居及嘉義市北社尾王姓宗祠三棟建築，近期由所有權人、管理人主動提報為市定古蹟，經文資審議會審核，北社尾王姓宗祠維持歷史建築身分，天理教東門教會、黃文醫生故居則成為嘉義市首次私有建築所有人主動申請指定古蹟的成功案例。

市府文化局指出，天理教東門教會、黃文醫生故居申請案，指定為古蹟後，市定古蹟增為15處，為嘉義市的文化歷史累積更雄厚的底蘊。

天理教東門教會為台灣少數現存的天理教神殿建築，自1913年首代會長加藤金女士成立教會以來，一直持續傳教至今，從1943年完工後屹立近80餘年，是全台保留最完整、最大的天理教會檜木建築。審議委員認為，該空間構造、形式表現日本神道教建築物的特色，具高度藝術美學與技術，符合古蹟指定基準。

文化局指出，2018年天理教東門教會隔壁民宅失火，教會連帶遭受波及，在歷經一年多的修繕，於今年整修完成重新出發。東門教會指定為古蹟後，對天理教在台灣發展代表性及無形資產儀式保存有莫大的意義。未來將依據文化資產保存法規定，輔導協助該建築所有人擬定管理維護計畫，詳實調查記錄天理教在嘉義市及台灣的發展脈絡。

審議委員認為，黃文醫生故居最早為昭和10年（西元1935年）開設的津本食堂喫茶部，是棟具有現代主義風格的日式建築，光復後，黃文醫生自日本人手中購得房屋及土地所有權，將原有的休憩空間局部修繕為診所及居家使用，黃文也跟228受難者陳橙波等人有交往，見證歷史脈絡，因此通過市定古蹟。

文化局指出，黃文醫生故居所有權人王伯智為梳理黃文醫師故居的歷史，自費聘請文史專家重新整理文獻，提出更多佐證史料，獲審議委員認同。

北社尾王姓宗祠民國91年8月公告指定為歷史建築，其室內、外空間皆有精緻彩畫、交趾及剪黏，內容包含二十四孝、八仙過海等精緻彩繪，宗祠內更有一塊光緒九年砂岩石碑，記載王姓子孫土地與分房系內容，具有如同地契一般性質甚為罕見，實屬珍貴。

不過審議委員認為，目前現況與當初登錄為歷史建築時的價值並無太大差異，暫不同意指定為古蹟，至於具有文物價值而尚未指定古物的砂岩石碑，審議委員建議盡速提報審議，以提供後續的調查研究與保存維護。

天理教東門教會通過市定古蹟的審議。圖／嘉義市府提供
天理教東門教會通過市定古蹟的審議。圖／嘉義市府提供
天理教東門教會通過市定古蹟的審議。圖／嘉義市府提供
天理教東門教會通過市定古蹟的審議。圖／嘉義市府提供

歷史建築 古蹟 嘉義

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