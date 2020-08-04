推「口罩微型一貫廠」助外交？ 康那香：最快下月公布

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
康那香員工趕製口罩，董事長戴榮吉說會做口罩外交。記者謝進盛／攝影
康那香員工趕製口罩，董事長戴榮吉說會做口罩外交。記者謝進盛／攝影

全台最大口罩公司台灣康匠宣布要做設備外交，推出「口罩微型一貫廠」，國內另家口罩大廠康那香公司董事長戴榮吉下午表示，他要大大肯定台灣康匠公司，並表示早就有此構想，正「進行中」，今年9至10月就會正式對外公布 。

「這是很好的事情」、「一起來救全世界的人的命！」戴榮吉說，之前數月前就有上述構想，很樂見同業一起來參與，讓國際更清楚台灣的口罩實力，希望能有效幫助全世界疫情降溫。

戴透露，理念雖相同，但作法會與同業、市場區隔；目前公司已進貨14部高速口罩機器，預定下月完成裝機，產能是一般機器「好幾倍」，同時也會推出自家專利的醫療、抗空汙3D立體口罩，正與外貿協會持續接洽中，約下個月或10月就緒，屆時會對外說明。

口罩 疫情 專利

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