推「口罩微型一貫廠」助外交？ 康那香：最快下月公布
全台最大口罩公司台灣康匠宣布要做設備外交，推出「口罩微型一貫廠」，國內另家口罩大廠康那香公司董事長戴榮吉下午表示，他要大大肯定台灣康匠公司，並表示早就有此構想，正「進行中」，今年9至10月就會正式對外公布 。
「這是很好的事情」、「一起來救全世界的人的命！」戴榮吉說，之前數月前就有上述構想，很樂見同業一起來參與，讓國際更清楚台灣的口罩實力，希望能有效幫助全世界疫情降溫。
戴透露，理念雖相同，但作法會與同業、市場區隔；目前公司已進貨14部高速口罩機器，預定下月完成裝機，產能是一般機器「好幾倍」，同時也會推出自家專利的醫療、抗空汙3D立體口罩，正與外貿協會持續接洽中，約下個月或10月就緒，屆時會對外說明。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言