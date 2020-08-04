民進黨里長呼籲市府硬起來 開發台南南山公墓

民進黨南區里長今拜會民進黨台南市黨部潘新傳主委，尋求黨部支持南山公墓開發案，改善居民居住環境，並徹底解決長期以來困擾當地的環境問題，讓整個台南市都市發展再進步。

南山公墓的遷葬與發展是地方引頸期盼的重點都市建設，南區邱志初等里長表示，南山公墓一直是阻礙地方發展的癥結點，使得南區的發展一直停滯不前，居民無不希望政府能「硬起來」盡速完成規畫。

市黨部主委潘新傳表示，將全力支持基層心聲，和人民站在一起，共同為南市的發展發聲。他說，南山公墓影響的不只是南區的發展，更是整個台南市都市進步的重點之一，黨部不只呼應地方需求，也將配合推動，期待早日完成建設，讓台南市民的生活品質再進步。

里長感謝市黨部支持基層心聲，讓他們重拾對民進黨的信心。里長蘇三柱、林良文、王文坤、謝進興等人也同步完成繳納黨費，表示未來將全力支持市黨部活動，共同為地方建設努力，為市民發聲。