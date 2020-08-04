功夫高手年輕阿嬤 接連拚戰3場太極拳大賽奪4面金牌

嘉義縣政府文化觀光局表演藝術中心組員兼人事溫淑美，60歲學太極拳，一打拳上癮，練拳4年，前年首次出國到歐洲波蘭參加國際賽，脫穎而出榮獲初級白級組冠軍，身披國旗受獎；6月提前退休，升格阿嬤，從7月至今，接連參加3場全國太極拳大賽，勇奪4面金牌、2面銀牌、1面銅牌，以及1座「全能王」獎盃。

因疫情影響，太極拳比賽都往後延期至7月陸續登場，溫淑美退休後，7月參加的第一場比賽「高雄港都盃」，榮獲太極拳第一名，與太極劍第三名。

第二場比賽，1日到台中市立中港體育館，參加中正盃全國武術錦標賽，榮獲楊家老架太極刀第一名、太極劍第一名、太極拳第二名，還獲頒大會「全能王」第三名。

第三場比賽2日參加台灣太極拳總會，在嘉市港坪體育館舉辦「福爾摩沙盃全國太極拳錦標賽」，榮獲楊家老架太極拳第一名，以及太極劍第二名。

63歲溫淑美3年多前擔任縣府登山社領隊，為嘉市太極拳國際賽事拍照錄影，迷上太極拳，拜師楊家老架太極拳名師林福助，每天勤練，太極拳博大精深，門派多，楊家老架太極拳共108式最難，太極拳用意不用力。

她觀摩別人拳藝，考驗自己，前年6月開始參賽，累計參賽13場，獲12面金牌，5面銀牌，2面銅牌，以及1個第四名，2個第5名，退休參加3場比賽，再摘4金2銀1銅獎牌，她目標設定要摘下50面金牌。