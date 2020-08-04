關懷嘉義縣新住民 「擴大行動服務列車」抵嘉

由內政部移民署、陸委會、海峽交流基金會聯合辦理的「擴大行動服務列車」今天到嘉義縣大林鎮，拜訪嘉義縣新住民婦幼關懷協會，聽取嘉義縣山區新住民心聲。

移民署主任秘書林興春表示，嘉義縣目前有13000名新住民，今天到嘉義縣聽大家心聲，為新住民提供解決方案，如沒辦法當場解決，可以帶回去研究，期望公部門與當地NGO團體相互配合，為新住民融入台灣盡一份心力。

來自廣東的新住民黃添燕平時與女兒住在苗栗，因女兒有聽力障礙，為養家照顧女兒，她從原本不會炒菜、到餐廳洗盤子，一路學習並考取證照，如今開設鹽焗雞網路店家，販售家鄉味，並與嘉義縣銷售紅茶的新住民姊妹合作，研發日月潭紅茶鴨，期望未來可申請企畫，以自己的力量協助新住民小農推廣產品。

林興春表示，為落實照顧在台灣打拼的新住民及二代，政府設置「新住民發展基金」推動新住民及子女家庭照顧輔導、人力資源培訓與發展，移民署也推動多項新住民照顧服務措施及多元培力計畫，培育具有國際競爭力的人才，讓越來越多新住民及子女在國際舞台上發光發熱。