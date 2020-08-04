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台塑支持地方福利政策 大手筆捐助祖孫托育等計畫
台塑企業暨王詹樣基金會一口氣捐助約5千餘萬元，協助雲林縣政府辦理祖孫托育補助及長青食堂設備，讓幼有所托，老人共餐更愉快，縣長張麗善感謝基金會及台塑總裁王文淵長期對雲林的投資與回饋，並支持雲林各項福利政策，提升醫療量能與品質。
張麗善指出，雲林人口老化嚴重，幼兒出生率低，所以老人身心靈照護，以及祖孫托育補助，鼓勵青壯年返鄉就業，建立三代同堂，成為最重要的社福政策，政府資源有限，感謝企業及民間資源的同心協力，讓這兩大區塊成效，都在國內名列前矛。
張麗善表示，縣府積極推動長青食堂，目前全縣共開辦113個據點，加上部分社區自辦共餐合計共達130處，每天供應營養餐飲服務，受益人數達7500人、198萬人次。
社會處長林文志也表示，阿公、阿嬤帶孫有補助，既可減輕經濟負擔，參加者受托育訓練，也可提升祖父母托育品質，讓年輕人安心生育、托育和就業，帶動人口成長，祖孫托育補助今年共1350人受益。感謝台塑的支持，縣府會更積極推動長輩及幼兒就近性社區照顧服務，造福更多人。
六輕麥寮管理部副總經理陳文仰表示，除長青食堂1000萬、祖孫托育4873萬，兩個計畫5873萬元，台塑也捐助1045萬元支持縣府積極推動子宮頸癌疫苗接種，讓老人家開心帶孫，年輕人可安心工作無後顧之憂。台塑企業暨王詹樣基金會除雲林重要的福利政策，對於沿海地區助學金和清寒戶3節慰問以及老舊校舍改建等更是不遺餘力，期待企業和地方共榮共存，繁榮地方。
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