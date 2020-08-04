來嘉義市參訪 林智堅：黃敏惠是值得學習的政治前輩

新竹市今年10月將舉辦「2020台灣設計展」，嘉義市明年將接棒「2021台灣設計展」，嘉義、新竹市已有18年姊妹市情誼，新竹市長林智堅今帶團隊參訪嘉義市，與市長黃敏惠相見歡，兩人首度在嘉義市同框，一同交流設計展經驗。

林智堅今天到嘉義市文創產業園區，與黃敏惠一同製作手作木椅，簽名後互送給對方，隨後黃邀林參訪嘉義製材所，由林鐵處人員導覽解說，參觀動力室、天車、機具工廠、乾燥室等，晚餐將到知名的林聰明沙鍋魚頭用餐。

黃敏惠說，嘉義市與新竹市締結姐妹市已18市，嘉義市明年度也爭取到2021年台灣設計展，上月才帶隊到新竹取經，很多建設都融入設計力；嘉市城市規模雖然小，蘊含的能量卻很大，也希望用設計思維導入城市治理，以解決老中青的生活問題為核心，思考公共政策。

「黃市長是我的政治前輩，值得學習的對象」，林智堅說，兩個城市都有很多古蹟群，地方仕紳、文化底蘊很豐厚，都能互相學習，很感謝為設計展暖身活動，馬上獲得黃市長的支持，希望找到強而有力的設計力，帶回設計展。

林智堅說，此次率領市府團隊走訪七縣市、蒐集台灣設計力，希望在10月份台灣設計展期間可以邀各縣市設計力、文創力、產業力聚集新竹市，一起展現台灣軟實力。