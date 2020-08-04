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南市文旦大賽 果園評鑑入選名單公布下月揭曉

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府農業局辦理2020年台南市文旦大賽，果園評鑑評審小組成員完成作業。圖／台南市政府農業局提供
台南市政府農業局辦理2020年台南市文旦大賽，果園評鑑評審小組成員完成作業。圖／台南市政府農業局提供

台南市政府農業局辦理2020年台南市文旦大賽，今公布60名果園評鑑入選名單，將於下月4日在新營民治市政中心南瀛堂辦理最後評鑑作業，選出年度「文旦王」。

農業局指出，自6月17日至7月17日，總徵集了66名農民報名，果園評鑑自7月28日起展開，包含現地勘查及書面審查工作，由評審委員共同討論並選出60名入選名單，並公布於南市政府農業局網站。

入選名單如下：方龍宮、呂正隆、姜棖煌、郭秋寶、陳國益、黃耿裕、王明杞、李佳翰、柳台生、郭榮文、陳博和、黃清龍、王昱晴、李益昇、胡文瑞、郭憲珉、陳順吉、黃進丁、王昱翔、李國溢、張津雪、陳再入、陳寶忠、楊明輝

王國和、林岷臻、莊世忠、陳再雄、曾永星、楊琁茗、王淑美、林建良、許秀梅、陳有信、曾國村、蔡陳秋香、王鉑鈞。

林恒如、許聖奉、陳柘任、黃千芬、儲錦霞、朱忠仁、林秋木、郭李春梅、陳美雲、黃永松、謝李金猜、朱福春、林新添、郭幸蓁、陳韋志、黃春枝、謝茂傳、吳育棠、林靜瑜、郭彥宏、陳振坤、黃美豊、謝聖易。

農業局長謝耀清表示，參賽農友須具備台灣農產品生產追溯、產銷履歷或有機驗證的資格，並由國內柑橘的權威專家組成評審小，首重果園園相、健康安全及肥培管理3項目，農友要重視果園園相、環境生態及田間衛生並詳實記錄病蟲害管理、土壤肥力、肥料資材等使用方式，也是對消費者的保證。

而果園評鑑是資格賽也是實名賽(佔總成績30%)相當重要，入選後才能進入下一階段田間採果及農藥殘留檢驗，最後才能進入最終果品評鑑。

9月4日在民治中心最後評鑑，評分項目為外觀、糖度、肉質風味、種子數計分，最後依果品總分70％，與果園總分30％加總為總成績，依總成績排名依序選出特等獎1名、頭等獎3名、優等獎5名、良等獎16名。

台南市政府農業局辦理2020年台南市文旦大賽，果園評鑑評審小組成員完成作業，坊間文旦即將採收，圖為果實發育後期逐漸轉色中。圖／台南市政府農業局提供
台南市政府農業局辦理2020年台南市文旦大賽，果園評鑑評審小組成員完成作業，坊間文旦即將採收，圖為果實發育後期逐漸轉色中。圖／台南市政府農業局提供

文旦 農民

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