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水中數位分身系統 台鹽智慧漁電共生示範基地揭牌

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台鹽綠能與資策會等在台南北門區三寮灣建立「智慧漁電共生溫室大棚及養殖數位分身示範基地」，今進行揭牌。記者謝進盛／攝影
台鹽綠能與資策會等在台南北門區三寮灣建立「智慧漁電共生溫室大棚及養殖數位分身示範基地」，今進行揭牌。記者謝進盛／攝影

台鹽綠能與資策會等在台南北門區三寮灣建立「智慧漁電共生溫室大棚及養殖數位分身示範基地」，打造如同漁民水中分身的「智慧水產雲」科技養殖系統，今進行揭牌。期望利用AI技術及大數據，促進傳統漁業轉型，共創「漁電雙贏」。

台鹽綠能董事長陳啓昱、台南市長黃偉哲、台南市議會議長郭信良等人與會，一行人會後參觀。

陳啓昱表示，透過群體經驗與人工智慧交互作用，將養殖經驗轉換為數位化知識呈現。未來將把這套養殖模式透過光電資源引入漁電共生案場，資策會人員強調，整體有效提升生產效率30%，提高存活率50%-80%。

陳啓昱說明，該示範基地採用多樣自動化設施，如自動循環水養殖、自動水質監控、水下攝影機監控。透過自動循環水養殖，以零換水或少量換水模式，解決大量換水導致疾病傳入問題，提高白蝦、石斑等高經濟產值試驗養殖物存活率。

而屋頂上太陽能板年發電量可達22萬度，20年可發電約430萬度，約可減碳218.5噸。

陳啓昱表示，台鹽綠能與資策共同開發「智慧水產雲」養殖系統，運用資策會「數位分身」技術，將AI導入科技養殖設施，建構人類智慧與人工智慧交互學習的AIOT養殖系統。

資策會組長邱璟明表示，資策會「智慧漁業數位分身」核心技術，以人類智慧（HI）加上人工智慧（AI），建置出如同水中分身的「智慧水產雲」科技養殖系統，協助智慧漁民發展精準數位決策生產管理。

漁民可依據經驗及現場觀察，選擇設備參數的修改，還能進行修改前的模擬預測，做出最佳的判斷。數位分身技術，AI也會動態學習漁民經驗、知識，達到協同運作、決策優化效果。

並透過水下即時影像導入，讓養殖者如同分身在水中，能看到池中實際狀況，包含養殖物生長狀況、飼料殘留數量、更有透過影像辨識病徵辨識功能，打造精準控制的智慧化、自動化養殖環境。並將所有資訊以物聯網技術即時上傳雲端、匯聚分析，做為養殖條件應變標準，整體有效提升生產效率30%、養殖物存活率50%至80%。

黃偉哲會後受訪，這座示範基地約390坪，投入資金約2200萬元，黃表示，未來必須要企業跟漁民配合，企業提供資金，漁民提供技術，一起來創造雙贏。

台鹽綠能與資策會等建立「智慧漁電共生溫室大棚及養殖數位分身示範基地」，並打造如同漁民水中分身的「智慧水產雲」科技養殖系統。記者謝進盛／攝影
台鹽綠能與資策會等建立「智慧漁電共生溫室大棚及養殖數位分身示範基地」，並打造如同漁民水中分身的「智慧水產雲」科技養殖系統。記者謝進盛／攝影
台鹽綠能與資策會等在台南北門區三寮灣建立「智慧漁電共生溫室大棚及養殖數位分身示範基地」，並打造如同漁民水中分身的「智慧水產雲」科技養殖系統。記者謝進盛／攝影
台鹽綠能與資策會等在台南北門區三寮灣建立「智慧漁電共生溫室大棚及養殖數位分身示範基地」，並打造如同漁民水中分身的「智慧水產雲」科技養殖系統。記者謝進盛／攝影
台鹽智慧漁電共生示範基地揭牌，資策會人員向台南市長黃偉哲簡報水中數位分身系統。記者謝進盛／攝影
台鹽智慧漁電共生示範基地揭牌，資策會人員向台南市長黃偉哲簡報水中數位分身系統。記者謝進盛／攝影

漁民 AI

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