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成大醫院首推精神長照 雲林縣擬再設社區心理衛生中心

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
成大醫院斗六分院精神病人長期照顧服務中心今天正式啟動，雲林縣衛生局擬再於精神疾病盛行率高的海線地區建置社區心理衛生中心。記者陳苡葳／攝影
成大醫院斗六分院精神病人長期照顧服務中心今天正式啟動，雲林縣衛生局擬再於精神疾病盛行率高的海線地區建置社區心理衛生中心。記者陳苡葳／攝影

成大醫院斗六分院於上月開始試辦精神病人長期照顧服務中心服務，包括提供個案管理及資源連結、精神病人長照人員培訓，及社區公共教育等服務；社區方面也在據點提供共餐、延緩失能、安全看視、家屬支持團體輔導諮商及照顧課程。實行滿一個月後今天正式啟動，盼能透過專業醫療結合社區資源，讓病人及家屬獲得完善的照顧系統。

精神疾病因背負社會刻板印象，患者要與一般社區長者在同一據點活動較為困難。雲林縣衛生局舉思覺失調症患者為例，因該病成因與腦部有關，未來也可能走向失智的路，因此和失智長者進行活化腦部的延緩失能活動，有相輔相成益處，是可經精神科醫師評估風險等級後，轉介與失智據點作結合，但相對據點需引進專業醫療團隊，並加強社區照顧人員的應變及訓練。

衛生局指出，急性精神病患一般發作會有自殺意圖，必須立即送進急診及急性病床觀察治療，逐步恢復後可能轉到慢性病床，倘若病床不夠也可打一支針劑返家，加強居家精神治療，有問題隨時與醫院連繫，或者可考量轉至醫院日間照顧病房。

而慢性精神病患情緒穩定性較高，且按規服藥，作息、行為和正常人一樣，不需要護送就醫及自傷或傷人之虞，可先從居家精神治療開始進行，未來逐漸走出家中後可到社區上課，正常參與社會活動。

根據衛生局調查，雲林縣精神疾病盛行率前幾名以海線地區為主，前五名分別為台西鄉、東勢鄉、水林鄉、元長鄉及口湖鄉。衛生局日前已向衛生福利部提案，爭取於海線地區建置社區心理衛生中心，針對精神病人及疑似個案執行優化品質提升計畫，平均山海地區精神治療資源，使鄉親皆能獲得完善照顧。

衛生局 失智 患者

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