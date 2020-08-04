成大醫院首推精神長照 雲林縣擬再設社區心理衛生中心

成大醫院斗六分院於上月開始試辦精神病人長期照顧服務中心服務，包括提供個案管理及資源連結、精神病人長照人員培訓，及社區公共教育等服務；社區方面也在據點提供共餐、延緩失能、安全看視、家屬支持團體輔導諮商及照顧課程。實行滿一個月後今天正式啟動，盼能透過專業醫療結合社區資源，讓病人及家屬獲得完善的照顧系統。

精神疾病因背負社會刻板印象，患者要與一般社區長者在同一據點活動較為困難。雲林縣衛生局舉思覺失調症患者為例，因該病成因與腦部有關，未來也可能走向失智的路，因此和失智長者進行活化腦部的延緩失能活動，有相輔相成益處，是可經精神科醫師評估風險等級後，轉介與失智據點作結合，但相對據點需引進專業醫療團隊，並加強社區照顧人員的應變及訓練。

衛生局指出，急性精神病患一般發作會有自殺意圖，必須立即送進急診及急性病床觀察治療，逐步恢復後可能轉到慢性病床，倘若病床不夠也可打一支針劑返家，加強居家精神治療，有問題隨時與醫院連繫，或者可考量轉至醫院日間照顧病房。

而慢性精神病患情緒穩定性較高，且按規服藥，作息、行為和正常人一樣，不需要護送就醫及自傷或傷人之虞，可先從居家精神治療開始進行，未來逐漸走出家中後可到社區上課，正常參與社會活動。

根據衛生局調查，雲林縣精神疾病盛行率前幾名以海線地區為主，前五名分別為台西鄉、東勢鄉、水林鄉、元長鄉及口湖鄉。衛生局日前已向衛生福利部提案，爭取於海線地區建置社區心理衛生中心，針對精神病人及疑似個案執行優化品質提升計畫，平均山海地區精神治療資源，使鄉親皆能獲得完善照顧。