西南風影響南部恐強降雨 黃偉哲要求加強防汛

颱風哈格比逐漸遠離，但帶來的西南風可能為南部帶來降雨，台南市長黃偉哲今天前往永康區視察大灣排水防汛整備，肯定新設防汛道路的功能，同時要求水利局加速防洪工程。

黃偉哲表示，目前進入汛期且颱風剛遠離，可能會受西南風影響造成強降雨，因此上週就已指示相關單位防汛工作不可稍有鬆懈，特別是較易淹水的指標地區，務必超前部署減少損失。

他說，大灣排水跟太子廟中排整治是一體的工程，新設防汛道路底下鋪設箱涵能加速排水，一方面加高堤防，一方面將河道浚深及清理。相信多管齊下可增加大灣排水的蓄洪量，也可減少溢堤機會，讓市民的生命財產獲得進一步保障。

台南市水利局長韓榮華指出，目前台南市低窪地區的57座抽水站、449台移動式抽水機已完成保養維護及預佈（含20台機動調度機組）；各區公所及水利局也準備沙包24萬包；防水擋板1868片分配永康、仁德等11個易淹水地區的區公所運用。

韓榮華表示，三爺溪排水流域為台南市較易淹水的區域，目前萬代橋上游瓶頸段護岸整治工程已陸續完成，市府也爭取前瞻基礎建設計畫整治經費約新台幣31.55億元，辦理萬代橋下游河段至二仁溪匯流口的治理工程，將與中央分工合作，力拚2022年汛期前全部完成。