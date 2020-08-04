母乳是寶寶最天然的食物 嘉義市再增12間優良哺乳室

嘉義市政府衛生局為打造幸福友善的哺乳環境，連續3年辦理優良哺集乳室認證，今天公布12間通過優良認證名單，並頒贈粉色系的認證標章表揚，媽媽們可藉懸掛的認證標章識別，安心免費使用。

衛生局表示，今年通過認證的每一間哺集乳室都各具巧思與特色，例如嘉義市政府由人事處初次設計打造的哺集乳室是由男性主管及同仁負責，他們以給家人使用的心情營造，內部空間寬敞，舒適的沙發座椅，全新粉色系牆面，具隱密性的布幕隔間可同時供多位母嬰使用等。

交通部嘉義市監理站哺集乳室空間雖不大，但充滿巧思，入門開關啟動即有溫馨音樂飄揚，室內放置沙發椅、嬰兒床、墊被、書報、冰箱、定期更換飲用水設備及免費婦嬰用品等。

市府衛生局長張耀懋局長表示，今年年共有15間哺集乳室申請認證，依外部環境、內部環境、內部配備、管理維護、友善設備、母乳哺育宣導教育等六大面向認證基準實地審查，其中12間通過。

通過認證的公共場所類有嘉義市政府、台灣電力公司嘉義區營業處、台灣自來水股份有限公司第五區管理處嘉義服務所、交通部公路總局嘉義區監理所嘉義市監理站、新光三越百貨股份有限公司嘉義垂楊分公司、特力屋股份有限公司嘉義店、堤姆有限公司嘉義市國民運動中心、嘉義市東區衛生所、嘉義市西區衛生所等9單位。