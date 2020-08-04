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疫情衝擊嘉義縣物資銀行減少 全聯慶祥基金會捐物資

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣物資銀行勸募物資減少3成，全聯慶祥慈善事業基金會上午捐贈物資銀行一批嬰幼兒尿布、高價位營養品及民生用品等，共計市價130萬元。圖／縣府提供
嘉義縣物資銀行勸募物資減少3成，全聯慶祥慈善事業基金會上午捐贈物資銀行一批嬰幼兒尿布、高價位營養品及民生用品等，共計市價130萬元。圖／縣府提供

受新冠肺炎疫情衝擊，今年嘉義縣物資銀行勸募物資減少3成，全聯慶祥慈善事業基金會雪中送炭，上午捐贈物資銀行一批嬰幼兒尿布、高價位營養品及民生用品等，共計市價130萬元，嘉惠弱勢族群，基金會號召10名全聯員工當1日志工，送物資給弱勢朋友。　

嘉義縣社會局與社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會，2012年起共同辦理「嘉義縣物資銀行」，今年邁入第8年，成立目的協助經濟弱勢民眾即時提供民生類等物資，維持基本生活品質，紓緩經濟壓力，服務至今累計21萬5867人次受益。

慈善團體聯合協會理事長周信成將感謝狀，以及「熊大心」愛心物資獎牌轉交局長蕭英成，蕭英成贈基金會執行長張宜君長，感謝基金會長期關心弱勢、積極推動企業社會責任。

捐贈儀式結束，蕭英成、周信成及基金會執行長張宜君，號召10名全聯員工至資銀行擔任1日志工，協助發放愛心物資給弱勢民眾，透過直接服務及關懷互動的過程中，深刻了解弱勢民眾終日的辛勞及生活需求，期許大家都能夠成為做好事、說好話的人，讓嘉縣充滿愛、溫暖及關懷。

蕭英成說，政府財力資源有限，民間及企業慈善資源及能量豐沛，相信受助者都能感受到社會大眾滿滿的愛心。

嘉義縣物資銀行勸募物資減少3成，全聯慶祥慈善事業基金會上午捐贈物資銀行一批嬰幼兒尿布、高價位營養品及民生用品等，共計市價130萬元。圖／縣府提供
嘉義縣物資銀行勸募物資減少3成，全聯慶祥慈善事業基金會上午捐贈物資銀行一批嬰幼兒尿布、高價位營養品及民生用品等，共計市價130萬元。圖／縣府提供

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