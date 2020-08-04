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口罩政策趨嚴引熱議 黃偉哲：今天一次說清楚準則

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
華偉哲最近各行程都沒戴口罩，今天開始全程示範戴口罩。記者周宗禎／攝影
華偉哲最近各行程都沒戴口罩，今天開始全程示範戴口罩。記者周宗禎／攝影

台南市長黃偉哲昨天才宣布今天開始要求市民室內、無法保持安全距離就要戴口罩，今天他勘察防汛在人群中鏡頭前都戴上口罩。他說，其實口罩政策或是防疫都是「動態的檢討」，疫情舒緩，就可以比較輕鬆過日子，但最近疫情有逐漸緊張趨勢，必須未雨綢繆。

黃偉哲說，從六月解封以來，有一段時間大家心情都滿鬆懈的，但自從最近連續有三個感染源不明的弱陽性確診者的這種狀況，那再加上許多境外移入的國人或是外籍人士一個紛紛確診為陽性，所以讓一些我們市民朋友們、還有一些可能大家覺得說憂心忡忡。

他說，中央疫情指揮中心也再三對室內需要戴口罩、保持社交距離場所如KTV、K書中心、電梯、電影院等，已明確定義什麼叫室內應該要戴口罩，鑑於外界常批評台南市戴口罩比率偏低，所以要檢討加強宣導。

黃偉哲說，兩周宣導期後如果疫情已經舒緩，當然就不必直接開罰，如果還是嚴峻，可能台南市就率先變成第一個強力實施罰則的口罩政策。口罩跟社交距離，二擇一。

他說，將來如果更嚴格的要求既要戴口罩又要維持社交距離，也會遵行中央疫情指揮中心的要求。因此其實這部分是動態調整。

他強調，台南市如果疫情逆轉急轉直下變得很嚴重的話，可能就要變成直接開罰，「所以說，這兩個月是宣導期，也是緩衝期」。

至於外界關心如果說接下來疫情擴大的話，古都馬拉松是否會做調整？黃偉哲表示，古都馬拉松三月的時候因為疫情嚴峻而推遲，現在因為古都馬拉松是在室外，而且保持距離的，所以目前為止沒有對古都馬拉松來限制，反而是呼籲而且歡迎大家來做室外健康的活動。

口罩 疫情 社交距離

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