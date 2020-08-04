台南部分地區大雨就淹水 黃偉哲勘察要求加速防汛減災

颱風「哈格比」逐漸遠離，但南部可能豪雨，台南市長黃偉哲今天到大雨就積水的永康大灣地區勘察排水及太子廟中排察看防汛整備，他感謝嘉南農田水利會無償提供土地協助完成新設防汛道路，也要求水利局加速當地防洪工程，以免萬一這兩個月接連颱風豪雨，工地影響防洪造成未蒙其利先受其害。

黃偉哲表示，西南氣流影響可能造成強降雨，上周即指示防汛工作絕對不可稍有鬆懈，特別是較易淹水的指標地區，務必超前部署以減少淹水損失。

黃偉哲說，大灣排水跟太子廟中排整治是一體工程，新設防汛道路底下鋪設箱涵能加速排水，一方面加高堤防，一方面將河道浚深及清理，相信多管齊下可增加大灣排水的蓄洪量，那也可減少溢堤的機會，讓市民的生命財產獲得進一步的保障。

水利局長韓榮華說，目前低窪地區57座抽水站、449台移動式抽水機已完成保養維護及預佈，含20台機動調度機組，各區公所及水利局準備沙包24萬包可供索取；防水擋板1868片分配予永康、仁德等11個易淹水地區的區公所運用。

三爺溪排水流域為易淹水區域，萬代橋上游瓶頸段護岸整治工程已陸續完成，市府也爭取「前瞻基礎建設計畫」整治經費約31.55億元，辦理萬代橋下游河段至二仁溪匯流口的治理工程，將與中央分工合作力拚2022年汛期前全部完成。

韓榮華說，三爺溪排水主流整治，支流大灣排水也獲經濟部水利署補助，今年5月完成整治及浚深，可將大灣排水保全水準提升至25年重現期距保護標準，資料顯示鯽潭橋常水位也較去年同期降低約1.1到1.5公尺，顯示整治後成效良好；工程也配合新設防汛道路、堤後排水抽水機建置，可分流大灣B幹線10.17公頃集水區域，將可有效舒緩永康區大仁街及崑山國小一帶淹水問題。

水利局指出，太子廟中排護岸加高後雖然已減少河水不溢堤的風險，但沿岸地區豪大雨時仍容易積水，今年預計再投入2160萬元經費辦理「永康區太子廟中排堤後抽水應急工程」，增加4台0.5cms抽水機。工程預計今年8月開工，會趕工在明年汛期前完成。