聽新聞
test
0:00 / 0:00
今起要求室內戴口罩 台南市政府洽公民眾少數未戴
為嚴防再爆新冠肺炎疫情，台南市長黃偉哲昨天宣布，今天開始要求各事業單位、機關團體室內必須戴口罩或保持社交距離，今天台南市政府洽公民眾多數都有戴口罩，僅有少數未戴，工作人員在門口加強宣導。
隨著疫情趨緩，國內出現報復性旅遊潮，防疫中心說目前民眾戴口罩比例不到三成，已成隱憂。黃偉哲昨天宣布台南市兩周宣導期過後即強制規定必須戴口罩，違者將開罰，市府有員工說，昨天晚上去藥局買口罩就買不到盒裝口罩了；另一名員工則是有搶到一盒。
市府工作人員今天在門口要求入內的洽公民眾除了要拿出身分證進行實名登記，並要戴上口罩。有些市民沒戴口罩，表示忘記攜帶口罩出門，或是放在車上；有人聽到要戴口罩，即從口袋或背包拿出口罩戴上。
台南市政府表示，目前研議須戴口罩的場域，包括電梯、電影院、KTV等，公告實施期限後，違反規定者將依傳染病防治法處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰並限期改善。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言