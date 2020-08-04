影／知道今天該吃「半年圓」嗎? 來碗圓仔湯求庇佑

台南市歸仁、關廟等南關線部分老社區鄉親，至今保有農曆六月十五日「吃半年圓」習俗，歸仁紅瓦厝國小總務主任許耿肇研究地方文史多年，致力保存基層民俗，今天請歸仁樂齡學習中心歸南分會會長李秀蜜，教大家搓湯圓並烹煮、品嘗圓仔湯，活動前說明吃半年圓緣由，讓隨祖父母來參加的小朋友認識在地習俗，希望能傳承這可能將消失的習俗。

許耿肇表示，清朝初期台灣先民就有過半年圓習俗，不同書籍都有相同記載，象徵一年已過了一半，會以湯圓祭祀祖先感謝保佑，也吃湯圓慶祝，早年家家祭祀先人熱鬧不輸過年，是重要節慶，百年前台灣人仍保有此習俗。

他說，隨著社會演變，這習俗漸被淡忘，很多年輕人不知何謂吃半年圓，只能說這項習俗缺乏現實生活功能性，越來越沒法連結年輕人，也沒人投入保存，才會沒落。

多年前許耿肇發現南關線有居民在吃半年圓，驚訝之餘決心投入保存，由南關社大協助收集資料，發現高雄內門一帶也保有這習俗，但大都是年長者。

今天又是吃半年圓的日子，許耿肇趁大家搓湯圓、煮湯圓、吃湯圓前先解說吃半年圓的故事，希望喚起大家回憶、保存，讓這外地少見的習俗能流傳下去。