台南宣導室內戴口罩 黃偉哲：疫情嚴峻才開罰

台南市長黃偉哲今天上午接受媒體聯訪時表示，因外界批評台南市戴口罩的比例偏低，市府檢討後加強宣導。2週的宣導期後若疫情更嚴峻，才有可能變成一個有罰則的口罩政策。

台南市從今天開始為期2週的室內戴口罩宣導期，黃偉哲上午前往永康區視察大灣排水整治及防汛道路工程，雖然是在戶外，但黃偉哲仍全程戴上口罩，接受媒體聯訪時也沒有把口罩拿下來。

黃偉哲表示，中央流行疫情指揮中心已明確定義所謂的室內場所，像KTV、K書中心、電梯、電影院等地點，都是台南市這波宣導重點。因為外界常批評台南市戴口罩比例偏低，所以市府進行檢討並加強宣導。

他說，若武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在2週的宣導期後有舒緩現象，就不必直接開罰。但若疫情變得嚴峻，那台南市可能要實施有罰則的口罩政策。

黃偉哲表示，更精確來說是戴口罩或保持社交距離二擇一，但若將來有嚴格要求兩個都要，台南市也會根據中央流行疫情指揮中心的政策做動態調整。