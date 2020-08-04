新塭嘉應廟南巡北狩7日起駕 刑部堂閒人禁入免惡靈上身

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟每年「衝水路迎客王」儀式，成為國內知名宗教民俗廟會，廟方遵照尹府千歲降旨「南巡北狩」，進行百餘年來首次「南巡北狩」奠安綏境，7日清晨起駕，以6天5夜巡狩嘉義縣、台南市共12個鄉鎮市區。

尹府千歲降旨設「刑部堂」受理陰界冤親債主申訴冤情，禁止閒人進入，避免惡靈上身，等13日辦理普度後才解除，一群在地及外地新塭青年創立「新塭嘉應廟攝影組」，用攝錄器材記錄設刑部堂過程道教科儀影片，貼放臉書「新塭嘉應廟攝影組」。

邢部堂在南巡北狩科儀非常重要，設刑部堂科儀包括煮油淨地打邪祛煞，刑部堂登殿，邢部堂兵器開光，兵旗開光，立公堂祀兵旗，張貼榜文，開水門，邢部堂安座神尊：中寮安溪城隍爺，新塭朝天宮客王爺，新塭嘉應廟佛祖，新塭嘉應廟太子爺，即日起至13日閒人禁入；

嘉應廟「南巡北狩」主委蘇良山說，去年尹府千歲降旨要「南巡北狩」時，信眾納悶為何要舉辦工程浩大的巡狩，爆發新冠肺炎後，信眾才恍然大悟，原來尹府千歲要出巡遶境，安定人心。

「刑部堂」奉尹府千歲降旨，在台61線與縣道163線交界處附近空曠處設壇，提供陰界冤魂申訴，由眾神明化解冤靈怒氣，避免影響陽界平和，這段期間以「刑部堂」為中心區域，工作人員可依時辰進去開水門、放水燈與上香清潔，一般人不得進入。