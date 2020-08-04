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小心荷包失血！嘉義市清道2.0 擴大取締占用道路
嘉義市警局去年9月執行「清道專案」，取締中山路、林森西路、吳鳳北路、仁愛路、民族路及文化路等處，人行道及路面的違規停車族及占用攤販，市警局今宣布即日起執行「清道2.0」，延伸到嘉義文創園區、檜意森活村和嘉義舊監獄、嘉義公園及舊燈會區等觀光旅遊人行路網，希望還路於民，提供旅客舒適體驗。
警方去年9月辦理清道專案，今年3月起配合市府交通處實施中山路科技執法辦理中山專案，有社群網站社團針對中山專案與科技執法發起票選活動，各獲得84%及81%民眾支持，市民也協助檢舉交通違規，今年上半年警察局受理民眾檢舉交通違規計1萬9343件，較去年同期增加103%。
市警局長張樹德表示，嘉義市政府以「家意－以城為家City as Home」概念，透過「文化新絲路」的串聯，獲2021年台灣設計展主辦權，清道2.0執行的區域就是為文化新絲路，希望人行空間保持暢通，延伸擴展觀光行人廊帶，確保用路人權益，建構安全有感、井然有序之城市。
警方指出，原本清道專案的六條路線，成效良好，占用情形減少，擴充到附近的觀光廊道，加強排除人行道的道路障礙及取締影響人、車通行的違規停車，以提供旅客舒適漫步嘉義之旅遊體驗，呼籲用路人注意交通規則，避免成為馬路三寶。
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