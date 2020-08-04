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百家商店打折「打到骨折」 雲林商圈集體優惠搶商機

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣虎尾商圈百家商店首度聯合推出集體優惠，搶商機，歡迎大家把握機會暢遊雲林好山好水，購良品撿便宜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾商圈百家商店首度聯合推出集體優惠，搶商機，歡迎大家把握機會暢遊雲林好山好水，購良品撿便宜。記者蔡維斌／攝影

為搶攻振興券商機，雲林縣虎尾商圈發動整個商圈，串連百家商店集體推出特惠方案，從買1送1到7折、5折，不論茶飲、特產、休閒用餐，保證打折「打至骨折」，商店還依顧客群推出優惠服務，包括老人、學生、老師、公務員都是優惠對象，雲林縣長張麗善歡迎把握機會到雲林買良品、抽汽車，保證物超所值。

雲林縣長張麗善、經濟部中小企業處長何晉滄、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮魅力商圈發展協會程素鳳理事長、行政院聯合服務中心執行長許根尉，帶領虎尾商圈百家業者，一起高喊口號推動「百家、百天、創百萬，一呼百應振興券」，隨後並一起電動車遊商圈，為店家加油打氣。

縣長張麗善說，配合行政院首度展開聯合行銷並結合Accupass活動通票券平台，推出在地人帶領體驗推薦好玩又購便宜的路線，並公布百家業者超值優惠，好康無限大，邀大家來雲林旅遊，享三倍券優惠，消費滿300元到2000元就有機會抽IPhone及汽車，保證最划算。

縣府建設處長李俊興也說，虎尾鎮魅力商圈是雲林最活躍的商圈之一，目前會員數已超過310家，物品類別多元又豐富，提供市區食衣住行育樂面面俱到，遊雲林可從雲林中心點的虎尾出發。

中小企業處長何晉滄說，繞了一圈虎尾市區和店家，發現這是一座充滿活力和歷史文化的城市，尤其商業蓬勃，應有盡有，賞古蹟遊小鎮是國旅首選，期望虎尾商圈扮演雲林領頭羊角色，借由百家聯合優惠，一起拚業績，帶入人潮和金流。

商圈發展協會理事長程素鳳感謝中小企業處協助商圈數位轉型，及縣府對疫後推動商機的努力，一呼百應振興案短短兩天吸引百餘家商店加入，大家已做好提供最好服務、商品的準備，展現雲林人熱情，讓遊客感受來雲林所花的每分錢都值得，店家也能笑咪咪。

虎尾商圈一呼百應振興券活動及優惠詳情，請搜尋雲林縣府官網或虎尾魅力商圈粉絲團。

雲林縣虎尾商圈百家商店首度聯合推出集體優惠，搶商機，雲林縣長張麗善（左二）歡迎大家把握機會暢遊雲林好山好水，購良品撿便宜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾商圈百家商店首度聯合推出集體優惠，搶商機，雲林縣長張麗善（左二）歡迎大家把握機會暢遊雲林好山好水，購良品撿便宜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾商圈百家商店首度聯合推出集體優惠，搶商機，歡迎大家把握機會暢遊雲林好山好水，購良品撿便宜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾商圈百家商店首度聯合推出集體優惠，搶商機，歡迎大家把握機會暢遊雲林好山好水，購良品撿便宜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾商圈百家商店首度聯合推出集體優惠，搶商機，歡迎大家把握機會暢遊雲林好山好水，購良品撿便宜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾商圈百家商店首度聯合推出集體優惠，搶商機，歡迎大家把握機會暢遊雲林好山好水，購良品撿便宜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾商圈各種手作文創和商品，琳瑯滿目，全都以最優惠價推出，保證物超所值。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾商圈各種手作文創和商品，琳瑯滿目，全都以最優惠價推出，保證物超所值。記者蔡維斌／攝影

張麗善 行政院 公務員

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