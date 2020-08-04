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防範第二波疫情 嘉義縣民即日起進入密閉空間戴口罩
嘉義縣政府依據中央流行疫情指揮中心指示，即日起民眾進入補習班、電影院、電梯、K書中心及KTV等密閉空間，請戴上口罩，呼籲公私立單位第一線櫃檯服務人員，執勤時佩戴口罩，保護自己。
衛生局代局長趙紋華說，嘉義縣目前仍維持零確診淨土，縣府門禁也解除，未用紅外線量測員工及洽公民眾體溫，但為因應國際疫情持續嚴峻，國內境外確診病例增加，目前為475案，加上逐步開放邊境管制，以及正逢暑假旅遊旺季，民眾出遊仍應注意保持社交距離或戴口罩，並落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣。
補習班、電影院、電梯、K書中心及KTV等密閉空間，因空氣不流通，民眾停留時間過長，極易造成病毒傳播及蔓延情形，呼籲民眾盡量不要到公共場所、人群擁擠地方，非必要得去，尤其是處在密閉空間時，請務必戴上口罩並遵守咳嗽禮節，拱手不握手，還要勤洗手，降低感染風險。
縣長翁章梁呼籲居家檢疫、隔離朋友，一定要待在家裡，有症狀一定要跟衛生局連繫、安排就醫。提醒民眾持續保持良好的個人衛生習慣，包括聚集時佩戴口罩，尤其是在密閉空間應落實勤洗手及咳嗽禮節、保持分餐制。做好這些防護措施後，即使在生活中碰到感染者，被感染的風險也會降到最低。
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