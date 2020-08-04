布袋澎湖航運7月創新高近14萬人 遊客省停車費車停港外

疫情解封，安心旅遊加上暑假發威，「偽出國」澎湖花火節，吸引遊客人潮，嘉義縣布袋港與澎湖馬公港藍色公路，載客率大幅成長，一掃疫情期間陰霾，台灣港務公司布袋管理處統計，7月航運共計13萬9741人，較去年11萬9351人，增加2萬390人，航運量單月創新高。

4月布袋港到澎湖馬公港客輪復航，受疫情衝擊，只剩往年同期2成，停車場冷清，隨著疫情解封，旅客快速回升，每天平均4507人，大多自由行遊客，自行開車。

港區停車場車位共1365個車位，每小時收費20元，每天最高以8小時計費160元，搭客輪遊客多，車位不足，部分遊客抱怨停車費高，遊澎湖3天2夜，3天停車費就要480元，將車停港區外路旁或在地布袋鎮公所公有停車場。

布袋管理處說，停車場投資設備，雇人員管理，還投保，參考高鐵嘉義站、嘉義機場停車場收費，比高鐵嘉義站出租停車場1天收費180元還便宜，車停港區外安全沒保障。

旅行社看好安心旅遊帶來觀光商機，組團國旅觀光局有補助，紛紛推澎湖花火節遊程，讓許久未出門旅遊的民眾心動，預估8月旅行社出團還會持續增加，帶動食宿及遊覽車等相關產業回升，許多放無薪假的導遊，接獲旅行社公司通知帶團。