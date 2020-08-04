聽新聞
test
0:00 / 0:00
布袋澎湖航運7月創新高近14萬人 遊客省停車費車停港外
疫情解封，安心旅遊加上暑假發威，「偽出國」澎湖花火節，吸引遊客人潮，嘉義縣布袋港與澎湖馬公港藍色公路，載客率大幅成長，一掃疫情期間陰霾，台灣港務公司布袋管理處統計，7月航運共計13萬9741人，較去年11萬9351人，增加2萬390人，航運量單月創新高。
4月布袋港到澎湖馬公港客輪復航，受疫情衝擊，只剩往年同期2成，停車場冷清，隨著疫情解封，旅客快速回升，每天平均4507人，大多自由行遊客，自行開車。
港區停車場車位共1365個車位，每小時收費20元，每天最高以8小時計費160元，搭客輪遊客多，車位不足，部分遊客抱怨停車費高，遊澎湖3天2夜，3天停車費就要480元，將車停港區外路旁或在地布袋鎮公所公有停車場。
布袋管理處說，停車場投資設備，雇人員管理，還投保，參考高鐵嘉義站、嘉義機場停車場收費，比高鐵嘉義站出租停車場1天收費180元還便宜，車停港區外安全沒保障。
旅行社看好安心旅遊帶來觀光商機，組團國旅觀光局有補助，紛紛推澎湖花火節遊程，讓許久未出門旅遊的民眾心動，預估8月旅行社出團還會持續增加，帶動食宿及遊覽車等相關產業回升，許多放無薪假的導遊，接獲旅行社公司通知帶團。
以往澎湖旺季，布澎藍色公路客輪載客量不足，旺季一票難求，百麗航運公司委託澳洲船廠建造交船2艘全新最高速客輪「雲豹號」及「藍鵲號」，去年加入營運，共可載客1104人，改善一票難求。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言