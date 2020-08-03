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品質有保證！咖啡生豆評鑑前10名揭曉 9名來自古坑草嶺

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
曾任古坑鄉長，也是古坑咖啡推手的副縣長縣淑亞（中）期待獲獎的咖啡豆能為雲林縣爭取全國賽佳績。圖／雲林縣政府提供
曾任古坑鄉長，也是古坑咖啡推手的副縣長縣淑亞（中）期待獲獎的咖啡豆能為雲林縣爭取全國賽佳績。圖／雲林縣政府提供

2020雲林縣國產咖啡生豆評鑑7月31日至8月2日在古坑農會農業休閒中心舉辦，今年賽制改由各縣市政府舉辦初賽，從優推派代表前進全國決賽。前10名成績揭曉，其中有9名皆來自古坑鄉草嶺村，第1、2、6名產於草嶺石壁。

農業處表示，此次有62件雲林在地咖啡農參賽，由茶葉改良場股長楊千如、資深咖啡評鑑師吳原炳及6名評鑑師擔任評審，「萬中選一」的獲獎者將代表雲林縣拚全國賽。第一名由常勝軍嵩岳咖啡莊園郭志豪獲獎，第二名賴林芙蓉，第三名為山海觀咖啡莊園張孝慈。

農業處指出，為期三天的賽程共分三部分進行，分別是生豆物理鑑定、杯測初賽及杯測決賽。杯測評分採SCA美國精品咖啡協會標準，以乾溼香氣、風味、餘韻、酸質、醇感、一致性、甜感、乾淨度、平衡感及綜合評量等十項計分，總分100分，80分以上即屬精品咖啡等級。

曾任古坑鄉長，也是古坑咖啡推手的副縣長縣淑亞說，雲林縣是台灣國產咖啡的原鄉，透過國際級的評鑑制度，除可建立生豆各項標準，也藉此提升雲林縣的咖啡豆品質，期待獲獎的咖啡豆能為雲林縣爭取更大的榮耀。

2020雲林縣國產咖啡生豆評鑑初賽有62件雲林在地咖啡農參賽。圖／雲林縣政府提供
2020雲林縣國產咖啡生豆評鑑初賽有62件雲林在地咖啡農參賽。圖／雲林縣政府提供
2020雲林縣國產咖啡生豆評鑑前10名成績揭曉，其中有9名來自古坑鄉草嶺村，第1、2、6名產於草嶺石壁。圖／讀者提供
2020雲林縣國產咖啡生豆評鑑前10名成績揭曉，其中有9名來自古坑鄉草嶺村，第1、2、6名產於草嶺石壁。圖／讀者提供

咖啡 古坑 草嶺

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