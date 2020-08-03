品質有保證！咖啡生豆評鑑前10名揭曉 9名來自古坑草嶺

2020雲林縣國產咖啡生豆評鑑7月31日至8月2日在古坑農會農業休閒中心舉辦，今年賽制改由各縣市政府舉辦初賽，從優推派代表前進全國決賽。前10名成績揭曉，其中有9名皆來自古坑鄉草嶺村，第1、2、6名產於草嶺石壁。

農業處表示，此次有62件雲林在地咖啡農參賽，由茶葉改良場股長楊千如、資深咖啡評鑑師吳原炳及6名評鑑師擔任評審，「萬中選一」的獲獎者將代表雲林縣拚全國賽。第一名由常勝軍嵩岳咖啡莊園郭志豪獲獎，第二名賴林芙蓉，第三名為山海觀咖啡莊園張孝慈。

農業處指出，為期三天的賽程共分三部分進行，分別是生豆物理鑑定、杯測初賽及杯測決賽。杯測評分採SCA美國精品咖啡協會標準，以乾溼香氣、風味、餘韻、酸質、醇感、一致性、甜感、乾淨度、平衡感及綜合評量等十項計分，總分100分，80分以上即屬精品咖啡等級。