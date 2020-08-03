友善耕作有成卻苦惱紅冠水雞「鳥害」 學者這樣說

雲林縣斗南鎮農會近年推行友善耕作，不用化肥農藥生產越光米、香米等，消失在田野多時的「紅冠水雞」也重現蹤影，在水田邊築巢下蛋。農會表示，雖然稻米產量減少，但能達到生態復育功能，是一步邁向新農業的趨勢。

斗南鎮農會表示，目前與農民契作的越光米有350公頃，香米則有100公頃，其中友善耕作面積約10公頃，與一般慣行農法耕作的香米相較，每分地產量少約300至400台斤，損失由農會自行吸收。近年農會也趁勢推出「紅冠水雞香米」，去年更獲全台精饌米獎「台灣香米品系」第一名。

不過原本應是一段佳話卻傳出「鳥害」。斗南稻農說，紅冠水雞在水田邊築巢繁殖，讓人看了「喜出望外」，可也疑因紅冠水雞啄食稻穗，讓他們苦惱鳥害影響了產量，多次向相關單位求助，想辦法防鳥，至今未有合宜的方法。

環球科技大學觀光與生態旅遊系主任陳泰安說，台灣農業長年的慣行農法對田野生態鏈造成影響，不但蟲類、螺類逐漸消失，確實也影響紅冠水雞的棲息環境。但紅冠水雞是常見的鳥類，只要在有遮蔽、水、食物等健康的環境，就很容易出現。

陳泰安指出，紅冠水雞為肉食性動物，以田間的蟲類、螺類為主，根據該鳥類習性，並不會取食稻穀，研判不是造成稻田收成的主要原因。

陳泰安舉屏東老鷹紅豆為例，早期農業單位教農民用毒鳥防鳥害，屏東科大鳥類生態研究室十年前著手研究，找出黑鳶族群消失的原因，終於透過農法改善生態，推出友善環境的老鷹紅豆。

雲林農民該如何從中取得平衡，陳泰安說，「友善」是農業的指標，對大自然生態而言是好事，建議農民可參考老鷹紅豆的成功案例，持續朝「質量」發展，奠定農作市場價值，取得消費者信心。