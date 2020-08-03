3名閨密送352個蛋糕 「來電一下！」台電愛心雙響炮

連續7年捐贈蛋糕給雲林家扶中心的童也恬、鄭淳方、陳宜君閨密好友，今年再送來352個父親節蛋糕；台電雲林區營業處號召同仁「來電一下！」也送來大批糧莘有機庇護農場製作的紅藜棒，雲林監獄也送49件手工精製原木家具，家扶父親節，愛心捐滿屋。

台電雲林區處長顏錦義表示，送愛心如送電力一樣，快速又有感，今年疫情影響，社福團體也受影響，非常時期愛心不能少，台電號召同仁向弱勢社團購買營養又好吃的有機紅藜棒，再捐給需要幫助的人，愛心雙響炮，造福更多人。

雲林監獄也在今天送來49件手工原木家具，鞋櫃、方凳、中式方凳、小靠背椅、面紙盒盒應有盡有，典獄長林憲銘指出，家具全出自收容人之手，無法陪伴爸爸過父親節，將親手打造精雕細琢的木工品，送給雲林家扶爺爺當作父親節禮物，用愛回饋。

來自台北的童也恬、鄭淳方父親早逝，恪守父親教誨，用愛幫助弱勢；連續7年捐贈蛋糕給雲林家扶中心，號召好友陳宜君，三位閨密一起用蛋糕的甜蜜，祝福所有辛苦的家扶父親和爺爺。

8年前中風的家扶父親王春朋，辛苦養育四名孩子，他今天代表受贈，看到家扶中心滿屋蛋糕、紅藜棒，還有一大堆木工家具，超開心。