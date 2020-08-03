國產黑豆品質優於進口豆 大企業引進釀製好醬油

疫情造成大豆銷量大減，庫存量增加，為紓解庫存壓力，雲林縣府與高慶泉公司、農糧署及有「黑豆將軍」之稱的蔡財興農場共同媒合行銷，為雲林黑豆開拓內外銷通路，縣長張麗善說，未來將協助引進廠商，大宗使用國產豆，建立常態性契作，為農民找出路，推展雲林良品。

農業處長魏勝德表示，包括醬油故鄉西螺，多數廠商採用進口黑豆，近年來雲林積極推動黑豆種植，氣候與水質之惠，黑豆品質和產量佳，目前面積達兩百公頃，尤其不少青農返鄉都投入黑豆種植，所產品質優於進口豆，但因產量少，成本較高，所以國內食品加工仍以進口豆為主。

「好豆就要多多善用！」張麗善說，國產黑豆品質佳，近年來農民推出各種黑豆產品，包括黑豆茶等，最近更產學合作研發出黑豆咖啡，具獨特香味，潛力無限，她期待借由企業合作，打開通路穩定市場，為優質雲林良品爭取更多訂單。

今天由縣長張麗善和高慶泉公司董事長高志堅主持行銷合作儀式，並大力推銷雲林黑豆西螺黑豆重要推手素有「黑豆將軍」之稱的農場負責人蔡財興說，疫情期間銷量大減，目前其農場庫存量達150噸，黑豆冷藏最多只能保存3個月，感謝縣府和企業及時伸出援手，減輕農民壓力。