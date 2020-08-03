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噍吧哖事件將滿105年 台南玉井以漫畫重現事件經典場景

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
噍吧哖事件將滿105年，台南玉井以漫畫重現事件經典場景。記者周宗禎攝影
噍吧哖事件將滿105年，台南玉井以漫畫重現事件經典場景。記者周宗禎攝影

台南玉井噍吧哖事件將滿105年，噍吧哖紀念園區以漫畫元素打造噍吧哖事件經典場景，邀請全國民眾走訪玉井，感受台南這起百年歷史，市長黃偉哲今天出席參觀常設展，呼籲民眾回顧過往、親近歷史。

黃偉哲表示，玉井產出優質芒果，也有一段不能被遺忘的歷史記憶；希望藉由漫畫呈現，將玉井過往文史記憶以更鮮活方式展現，讓下一代或來園區參訪遊客，特別是年輕朋友能更容易融入當初的時空背景與了解當年可歌可泣的歷史事件。

文化局表示，1915年爆發的「噍吧哖事件」是日據時期規模最大、犧牲最慘重，也最具影響力的武裝事件，促使日本當局調整統治政策，改以懷柔的「內地延長主義」治理台灣，而當時的有志之士，也改採文鬥路線，組成「台灣文化協會」等團體，並以「促進社會改革及建立國家尊嚴等作為訴求」，時至今日，這些訴求仍是台灣社會持續追求的目標。

噍吧哖事件紀念園區2015年成立，成為認識在地人文歷史的重要平台。常設展的設計著重互動及沉浸式氛圍，透過大量插圖輔以場景布置，重現關鍵畫面，以更生動的詮釋手法呈現歷史資訊。

「神諭義戰」常設展分為「事件始末」、「歷史光廊」及「人物場景」三個單元：「事件始末」單元以閱讀漫畫書的概念，展出噍吧哖事件從的過程；「歷史光廊」單元則將珍貴的歷史影像交織在戶外走道；而「人物場景」單元針對主要人物及場景作更詳盡介紹。展覽即日起開放免費參觀，詳細資訊可洽詢噍吧哖事件紀念園區專線06-5741025。

噍吧哖事件將滿105年，台南玉井以漫畫重現事件經典場景。記者周宗禎／攝影
噍吧哖事件將滿105年，台南玉井以漫畫重現事件經典場景。記者周宗禎／攝影
噍吧哖事件將滿105年，台南玉井以漫畫重現事件經典場景。記者周宗禎／攝影
噍吧哖事件將滿105年，台南玉井以漫畫重現事件經典場景。記者周宗禎／攝影
噍吧哖事件將滿105年，台南玉井以漫畫重現事件經典場景。記者周宗禎／攝影
噍吧哖事件將滿105年，台南玉井以漫畫重現事件經典場景。記者周宗禎／攝影

黃偉哲 文化局

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