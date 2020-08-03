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7分鐘可排除1座游泳池水量 溪口柴林腳抽水站動土

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣溪口鄉柴林村及林腳村長期因地勢低窪，導致淹水災情頻傳。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣溪口鄉柴林村及林腳村長期因地勢低窪，導致淹水災情頻傳。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府今天上午舉行第一期「溪口鄉林腳村柴林腳段應急工程」動土儀式，擬新設柴林腳抽水站，解決嘉義縣溪口鄉柴林村及林腳村長期因地勢低窪，導致淹水災情頻傳等問題，工程總經費4100萬元，預計明年9月完工。

縣府水利處表示，抽水站工程完工後，將不受外水水位影響，可持續抽水，柴林腳抽水站抽水量每秒4.05立方公尺，相當於7分多鐘可排除1座國際標準游泳池的水量，直接頂替13台大型臨時抽水機抽水量，並配合二期截流箱涵施設，全面改善村落排水不易問題。

溪口鄉柴林村及林腳村多年來因內水路堤效應排水效益不佳，加上外水北港溪與溪口排水水位高漲倒灌雙重困境，2018年8月就曾因熱帶性低氣壓與西南季風輻合的劇烈降雨，讓兩個村落嚴重受創。

縣長翁章梁表示，他就任縣長前地方就曾多次反映，就職後邀水利單位實勘，於北港溪水系治理計畫加入這項抽水站建設，對解決當地長年的淹水問題，有很大的幫助。

縣府表示，為治理溪口和新港鄉八掌溪水系相關的排水設施及改善工程，經縣府、立委陳明文積極奔走，獲中央前瞻水安全計畫支持，除一期4400萬元抽水站工程，還有二期村落新設1.16公里截流箱涵工程治理計畫9900萬元，預計2021年上旬發包，兩項攸關人民生命財產安全的防洪計畫總經費1.4億元。

翁章梁、陳明文、經濟部水利署副署長曹華平、溪口鄉長孫維聰、議員劉雅文、陳文忠、林秀琴、許有彊、吳思蓉，及多名代表、村長等人今天上午主持動土祈福儀式，祈求興建過程順利平安。

嘉義縣政府今天上午舉行第一期「溪口鄉林腳村柴林腳段應急工程」動土儀式，解決當地淹水頻傳問題。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天上午舉行第一期「溪口鄉林腳村柴林腳段應急工程」動土儀式，解決當地淹水頻傳問題。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天上午舉行第一期「溪口鄉林腳村柴林腳段應急工程」動土儀式，縣長翁章梁（左八）、陳明文（左七）、經濟部水利署副署長曹華平（右八）、溪口鄉長孫維聰（右七）等多人參與。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天上午舉行第一期「溪口鄉林腳村柴林腳段應急工程」動土儀式，縣長翁章梁（左八）、陳明文（左七）、經濟部水利署副署長曹華平（右八）、溪口鄉長孫維聰（右七）等多人參與。圖／嘉義縣政府提供

翁章梁 北港 嘉義

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