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台南左鎮噶瑪噶居寺法會普度 供品轉贈社會局實物銀行

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南左鎮噶瑪噶居寺法會普度，供品物資轉贈社會局實物銀行。圖／寺方提供
台南左鎮噶瑪噶居寺法會普度，供品物資轉贈社會局實物銀行。圖／寺方提供

台南左鎮噶瑪噶居寺今天表示，農曆7月將屆，21日起將連辦3天「三壇報恩超薦法會」，23辦中元普度，號召各界認捐市值約170萬元供品，全數捐贈市府社會局實物銀行公益平台，提供弱勢家庭平日生活必需品，普施法雨超渡遊魂，也輔貧濟弱，讓貧苦人家獲得物資，冥陽兩利，功德加倍。

噶瑪噶居寺今年擴大舉辦，供桌數量達170桌，與蔣揚慈善基金會協同先與社會局瞭解實物銀行內弱勢家庭所最需生活物品項目，列入參贊供品，以罐頭食品、麵、乾糧及白米為主，3公斤白米有1500包。23日下午法會後立即請各區實物銀行代表載回，統整後發放給有需要的弱勢民眾。

噶瑪噶居寺洛本天津仁波切表示，農曆7月是佛教的教孝月，佛教以佛理度眾，民間信仰與道教則以祈福祭祀安撫人心，特別將普渡納入超薦法會，往年普渡供品透過在地公所捐贈給山區弱勢家庭，今年是首度捐贈實物銀行平台，讓社會弱勢家庭分享佛祖的庇佑與加持，也希望拋磚引玉，將殺生祭祀改為食材祭典，鼓勵少殺生多關懷，端正社會風氣。

仁波切表示，噶居寺是台南首家將普度物資捐贈實物銀行的寺廟，對實物銀行照顧弱勢幫助甚大，將號召其他寺廟加入捐贈行列，期望擴大助弱範圍，也達到功德加倍、冥陽兩利目標。

台南左鎮噶瑪噶居寺法會普度，供品物資轉贈社會局實物銀行。圖／寺方提供
台南左鎮噶瑪噶居寺法會普度，供品物資轉贈社會局實物銀行。圖／寺方提供

實物銀行 弱勢家庭 佛教

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