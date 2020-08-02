雲林三條崙今夏好嗨 海洋音樂祭「親子趴」下周末登場

「今夏特別不一樣」邁入第二年的雲林海洋音樂祭本周六、日在四湖鄉三條崙海水浴場登場，許多民眾衝著免費享用的頂級烤豬饗宴、精釀哈密瓜生啤酒來，擁有超高人氣的雲集打擊樂團、木棉道樂團、寶貝樂團、DJ蔡鴻奇與Amber.Q輪番登台，炒熱全場氣氛，第一波活動吸引破萬人參與。

雲林海洋音樂祭在百人淨灘下揭開序幕，雲林縣長張麗善、副議長蘇俊豪、四湖鄉長蘇國瓏等人共同響應行動，與民眾力行環保愛海洋。張麗善表示，三條崙海域是雲林縣迷人的內海，除雲嘉南濱海國家風景區管理處、林務局與四湖鄉公所積極重建外，許多環保團體也時常到此淨灘，希望找回大家記憶中的三條崙。

為此雲林縣政府第二年舉辦海洋音樂祭，除提醒民眾愛護海洋環境外，更可親自到此一遊，享受國境之西的人文風情。為期兩個周末假日的活動，有精彩的樂團演唱，還有超受歡迎的夢幻泡泡秀，激起大小朋友親水的玩心！

遊客除可享受演出，前100名民眾還能大嗑香氣四溢的烤乳豬大餐，參與小遊戲勝出再獲一杯尚好酒品精釀的哈密瓜生啤酒，專屬的「Happy hour」就是此刻。「全家人都玩瘋了！」從北部特地返鄉玩樂的民眾開心表示，「沒想到能在故鄉海邊找到小時親水的樂趣！」

文化觀光處表示，下周六、日，8月8日及8月9日搭配父親節主題推出的「親子趴」，主打親子舞台劇、繪本故事遊戲、舞台魔術秀，還有小丑氣球大放送、微冊書車等，讓大家享受親子同樂，重溫三條崙昔日的熱鬧盛況。

目前三條崙海水浴場尚未完全開放，岸邊隨時有海巡署、消防局及民間救難協會人員巡邏，文觀處提醒遊客僅能於許可範圍內下水，並務必注意自身安全。