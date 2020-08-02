快訊

立委貪瀆案 立委趙正宇助理羈押禁見成「第一人」

溪頭神秘「逃票路線」狂吸登山客 園方無奈

見證歷史 台南縣婦女會將拆除闢成公園

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
見證歷史，台南縣婦女會將拆除，現場闢成公園。記者謝進盛／攝影
見證歷史，台南縣婦女會將拆除，現場闢成公園。記者謝進盛／攝影

台南市政府催討原台南縣婦女會場址，開闢為新營「公三」公園，正加緊作業中，預定明年初完工，現場兩棟主要建物，其中一棟昔日幼稚園（幼兒園）將與百年老榕樹一併保存，同時增設歷史廊道等公共設施，成為特色公園。

新營公誠國小對面的大台南婦女會舊址（縣市合併前為台南縣婦女會），土地為原台南縣政府所有，地上物當年由婦女會勸募興建。

根據台南縣婦女會記載，現有2層樓辦公廳舍及1樓平房幼稚園教室，約在民國56年落成，迄今逾53年，因長期占用，經市府催討，原幼稚園（幼兒園）7年前先搬遷持續經營，2年前婦女會悉數完成遷移至國民黨新營黨部。

這塊基地約有0.26公頃，為新營「公三」公園預定地，近來市府加快腳步，工人日來進駐整地，建物裝潢、磚牆已拆除，加緊作業中，工程經費約800萬元，預定明年初完工。

市府工務局公園管理科長林玉茹說，「公三」公園面積雖不大，但位處市中心，是難得綠地，也會盡可能保存現場原貌前提，綠化為特色公園。

而基地一株老榕樹，經台南市政府農業局列為珍貴老樹之列，樹冠蓊鬱，枝葉茂盛，當年進駐時即存在，樹齡約百年，保存迄今在市區更為難得，未來將與相鄰1樓幼兒園建物一併保存，對面2樓婦女會廳舍則確定將拆除，公園內將闢建溜滑梯等公共設施，增設歷史廊道，公園融入歷史意涵，記載地方點滴，象徵一個時代更迭。

大台南婦女會表示，早年黨政不分，有些事情未有明確分野，雖然建物是他們當年募款興建，面對市府催討，未有土地所有權，也只能黯然搬遷，未來無損投入服務婦女朋友熱情，也盼望該公園如期如質完工，成為親子休憩好場所。

基地現場百年老榕樹及一樓平房將保留。記者謝進盛／攝影
基地現場百年老榕樹及一樓平房將保留。記者謝進盛／攝影

幼兒園 縣市合併 親子

延伸閱讀

新營晶鑽爸爸 65歲考上博士班

台南新營模範父親表揚 晶鑽爸盧振華白手起家樂善好施

投資30萬穩獲利？新營警戳破騙局保住婦人荷包

愛玩橘／銀髮族相約新營 來T-bike輕旅行

相關新聞

嘉縣模範父母親好人好事頒獎 他99歲獲獎子孫都到場

嘉義縣今天下午於太保市棒棒積木飯店賀采宴會廳舉辦模範母親、模範父親與好人好事代表表揚活動，縣長翁章梁表示，今年因疫情關係...

嘉義市好人好事及孝行楷模 點亮社會溫暖之光

嘉義市府今天在東區體育館舉辦「109年好人好事暨孝行楷模表揚大會」，今年選出13名好人好事及9名孝行楷模，市長黃敏惠、議...

勞工模範父親表揚 黃偉哲頒獎兼防疫宣導

台南市政府勞工局今天在善化啤酒廠禮堂，舉辦勞工模範父親慶祝大會，共有20名當選人，由市長黃偉哲表揚，感謝與表彰平日辛苦付...

400位雲林鄉民返鄉度假 91歲吳友道獲頒「雲林之光」

台中市雲林同鄉會今天舉辦「返鄉之旅」，特地帶領400多位旅外鄉親回到雲林縣慶祝母親節及父親節。其中高齡91歲的吳友道老先...

哈格比颱風威脅 台南市府農業局籲農漁業嚴加戒備

哈格比颱風威脅，台南市政府農業局繃緊神經，籲農、漁民及海上航行作業船隻嚴加戒備，並隨時注意颱風訊息，船隻應及早進港避風，減少不必要損失。

「懂吃券」宣傳在地美食 嘉縣文觀局出奇招

嘉義縣文化觀光局日前結合動滋券抽籤，於「慢遊嘉義」臉書粉專推出「懂吃券」2300萬張人人有獎，以諧音宣傳嘉義在地特色美食...

台南發現冷戰時期美軍在台行跡 公英一街周邊將標註

台南市文化局目前正進行「府城歷史街區（緩衝區）」調查，過程中發現冷戰時期美國人在台南的行跡，至今仍保留，未來將把靠近台南...

水費單仍是過世尪的名 台水OA下鄉幫阿嬤解決問題

「繳費不用再千里迢迢！」自來水公司第五區管理處斗六服務所「智慧（OA）行動辦公室」今天下鄉至斗六市長平里，提供鄉親水費繳...

台南東山火龍果盛產 創意披薩DIY掀高潮

台南東山火龍果進入盛產期，台南市政府農業局今在東山區公所辦理產業文化活動，以火龍果入菜製作火龍果創意披薩DIY，意外帶來...

創新寬麵熱賣 鹽水意麵想攻美國

台南市鹽水區農會今年滿百年，總幹事邱子軒上任後，將傳統鹽水意麵大膽改變，推出「日曬意麵─寬麵」搶攻乾拌麵市場，有別於傳統...

宅經濟當道 各地乾拌麵爭出頭

宅經濟當道，從善化農會芝麻拌麵爆紅到台南「英雄麵」熱銷，許多農會及社區紛紛開發乾拌麵，像鹽水意麵就大膽創新，還有大內酪梨...

嚴師陪伴遲緩兒 才知有人就是「學不會」

曾任資優班教師的黃全勝過去對學生嚴格，6年前因罕病女兒出生、學習遲緩，才知道有人「學不會」，他花1年教女兒數1到10，還...

熱門新聞

公布李登輝倦容照不當？ 陳佩琪：驚訝到無言

新北板橋客運轉運站 本月完工

X-park水族館8月7日開幕先揭面紗 入場5千估20萬排隊超夯

影／98歲阿嬤打電動20年 喜戰高難度「讓頭腦卡清醒」

台南發現冷戰時期美軍在台行跡 公英一街周邊將標註

鄉鎮公所搶發錢 彰化縣府：應三思

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。