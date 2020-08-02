見證歷史 台南縣婦女會將拆除闢成公園

台南市政府催討原台南縣婦女會場址，開闢為新營「公三」公園，正加緊作業中，預定明年初完工，現場兩棟主要建物，其中一棟昔日幼稚園（幼兒園）將與百年老榕樹一併保存，同時增設歷史廊道等公共設施，成為特色公園。

新營公誠國小對面的大台南婦女會舊址（縣市合併前為台南縣婦女會），土地為原台南縣政府所有，地上物當年由婦女會勸募興建。

根據台南縣婦女會記載，現有2層樓辦公廳舍及1樓平房幼稚園教室，約在民國56年落成，迄今逾53年，因長期占用，經市府催討，原幼稚園（幼兒園）7年前先搬遷持續經營，2年前婦女會悉數完成遷移至國民黨新營黨部。

這塊基地約有0.26公頃，為新營「公三」公園預定地，近來市府加快腳步，工人日來進駐整地，建物裝潢、磚牆已拆除，加緊作業中，工程經費約800萬元，預定明年初完工。

市府工務局公園管理科長林玉茹說，「公三」公園面積雖不大，但位處市中心，是難得綠地，也會盡可能保存現場原貌前提，綠化為特色公園。

而基地一株老榕樹，經台南市政府農業局列為珍貴老樹之列，樹冠蓊鬱，枝葉茂盛，當年進駐時即存在，樹齡約百年，保存迄今在市區更為難得，未來將與相鄰1樓幼兒園建物一併保存，對面2樓婦女會廳舍則確定將拆除，公園內將闢建溜滑梯等公共設施，增設歷史廊道，公園融入歷史意涵，記載地方點滴，象徵一個時代更迭。