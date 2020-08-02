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嘉縣模範父母親好人好事頒獎 他99歲獲獎子孫都到場

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣模範母親代表莊林碧雲（坐輪椅者）今年92歲，特別打扮與女兒、兒子參與頒獎。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣模範母親代表莊林碧雲（坐輪椅者）今年92歲，特別打扮與女兒、兒子參與頒獎。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣今天下午於太保市棒棒積木飯店賀采宴會廳舉辦模範母親、模範父親與好人好事代表表揚活動，縣長翁章梁表示，今年因疫情關係一起舉辦，共有69位獲獎代表，其中最高齡99歲來自新港的模範父親代表李魁俊，曾任職新港鄉農會34年，勤儉樸實、待人和善。

李魁俊2個女兒、孫女、祖孫都到場獻花、拍照記錄這難得的一刻，長女李麗真表示，1、20年來常有鄉長想推薦父親，但父親總以「每個父母親都是很偉大的、不願成為焦點」婉拒，父親從小做她們的後盾，總說，「教育是最好的投資」、「有知識還要有修養，有金錢還要有度量」。

新港鄉長林茂盛表示，李魁俊曾是嘉義縣第三屆議員、日據時代的警察、公務人員，也在農會擔任供銷主任多年直到退休，栽培小孩也很厲害，長子現在是宜蘭羅東一家診所的院長、長女為嘉義國中退休老師、次子為中研院生化研究所研究員退休、次女從台北大安衛生所退休，皆是社會模範。

布袋鎮公所推薦模範母親代表莊林碧雲今年92歲，特別穿著紅色禮服並擦上口紅、墨鏡參與表揚活動，雖已有些重聽，但個性非常樂觀、開朗，布袋鎮長陳鳳梅表示，莊林碧雲育有4子2女，她及小孩多年來熱心公益、常幫助弱勢，小孩也很孝順，其中3子現在是菜舖里長莊啓佑，盡心盡力為里民服務。

縣長翁章梁表示，嘉義縣是個不好賺錢的地方，父母將小孩養大非常辛苦，但常有人說，嘉義小孩很孝順，是因小孩從小看到父母的無條件付出，自然就會孝順，感謝父母親對子女、家庭付出的關懷與耐心。

嘉義縣長翁章梁（站左二）、立委蔡易餘（左一）、陳明文（右一）、好人好事代表黃禎祥（右二）、模範父親代表李魁俊（右三）、模範母親代表莊林碧雲（坐左二）合影。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（站左二）、立委蔡易餘（左一）、陳明文（右一）、好人好事代表黃禎祥（右二）、模範父親代表李魁俊（右三）、模範母親代表莊林碧雲（坐左二）合影。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣模範父親代表為來自新港的李魁俊（左三），今年99歲，與縣長翁章梁（右四）、立委蔡易餘（右三）、陳明文（左二）、新港鄉長林茂盛（右二）、議員林秀琴（左一）、林淑完（右一）合影。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣模範父親代表為來自新港的李魁俊（左三），今年99歲，與縣長翁章梁（右四）、立委蔡易餘（右三）、陳明文（左二）、新港鄉長林茂盛（右二）、議員林秀琴（左一）、林淑完（右一）合影。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣模範母親代表莊林碧雲（右三）現年92歲，子孫滿堂，與縣長翁章梁（左四）、布袋鎮長陳鳳梅（左二）等人大合照。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣模範母親代表莊林碧雲（右三）現年92歲，子孫滿堂，與縣長翁章梁（左四）、布袋鎮長陳鳳梅（左二）等人大合照。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣模範父親代表李魁俊（左）、好人好事代表黃禎祥（中）、模範母親代表莊林碧雲（右）合影。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣模範父親代表李魁俊（左）、好人好事代表黃禎祥（中）、模範母親代表莊林碧雲（右）合影。記者陳玫伶／攝影

嘉義 翁章梁 模範母親

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