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嘉義市好人好事及孝行楷模 點亮社會溫暖之光

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市民魏福來（中）全職照顧96歲老母親15年來不間斷，市長黃敏惠（左）、議長莊豐安表揚他為今年孝行楷模。圖／市府提供
嘉義市民魏福來（中）全職照顧96歲老母親15年來不間斷，市長黃敏惠（左）、議長莊豐安表揚他為今年孝行楷模。圖／市府提供

嘉義市府今天在東區體育館舉辦「109年好人好事暨孝行楷模表揚大會」，今年選出13名好人好事及9名孝行楷模，市長黃敏惠、議長莊豐安等人共同表楊，黃敏惠說，社會需要的不是英雄而是典範，共同發揮「城市酵母」功用，為社會注入一股無形而強大的力量，點亮社會溫暖之光。

今年獲孝行楷模代表的魏福來15年來全職照顧年近96歲老母親，從不覺辛苦，他說，為讓母親有更好的照顧品質，向市府申請居家人員的長照及喘息服務，讓他能安心出門好好採買食材，回家煮頓好吃的陪同老母親一起話家常，也讓政府的社會服務成為受照顧者的後盾，走更長遠的路。

獲獎的好人好事代表宋思權，民國82年開診所，深獲病患的信任與肯定，民國103年達成「極早期失智量表」在嘉義市各社區的普遍篩檢，同步由心理師續測「簡短式智能評估」(MMSE)，若有失智即轉介醫院個管師做後續檢查治療，此種整合式篩檢乃全台首創。

宋思權說，因為車禍傷及脊椎，曾經歷過數次的開刀，感受到因為是神的力量才讓自己能康復起來，因此身為基督徒，在別人的需要裡看到自己的責任，在有限生命裡積極行善，能無私奉獻不求回報是件快樂的事情。

好人好事代表陳營子事理髮技術研發工作60幾年，從年輕到老參加工會義剪隨團服務，配合工會延攬優良師資並免費輔導技能檢定技術，以樂觀積極態度做公益，照亮周遭的每個人。921大地震，她主動幫忙工會號召全體會員同仁，募集物資食物及捐款等等送至災區。

生平第一次接受公開表揚的她感動到流眼淚，也慶幸一路走來始終無怨無悔地堅持行善。黃敏惠表示，雖然陽光有時無法照亮每個角落，但是幸運地，有一群人總是默默付出奉獻，寫下許多令人感動的故事。

嘉義市長黃敏惠（左）、議長莊豐安（右）頒發好人好事代表獎狀給做公益不遺餘力的陳營子。圖／市府提供
嘉義市長黃敏惠（左）、議長莊豐安（右）頒發好人好事代表獎狀給做公益不遺餘力的陳營子。圖／市府提供
嘉義市長黃敏惠（左二）、議長莊豐安（右一）頒發好人好事代表獎狀給宋思權（右二）。圖／市府提供
嘉義市長黃敏惠（左二）、議長莊豐安（右一）頒發好人好事代表獎狀給宋思權（右二）。圖／市府提供
嘉義市好人好事代表宋思權（左二）說，在有限生命積極行善，是件快樂的事。圖／市府提供
嘉義市好人好事代表宋思權（左二）說，在有限生命積極行善，是件快樂的事。圖／市府提供

黃敏惠 嘉義 失智

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