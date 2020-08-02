水舞無人機表演吸客 故宮南院7月遊客較去年增3成

國立故宮博物南部院區7月參觀人數再提升，較去年同期增加3成，超過19萬人次。7月份親子藝術月、水舞、無人機展演與嘉義縣市政府推廣行銷住宿免費參觀，各種措施展現成效。

國立故宮博物院長吳密察7月底接受廣播「周玉蔻嗆新聞」專訪指出，近期國內旅遊解封回溫，故宮參觀人次也稍微提升。南部院區6月總參觀人數相較去年同期大幅提升13%，北部院區大幅衰退近9成。

不過，南部院區7月參觀人數再提升，根據南院的初步統計，7月的參觀人次超過19萬人，與去年同期約14萬6千餘人成長了3成。

國立故宮博物院南部院區處長彭子程表示，南院在4月起即增設波波草等戶外遊憩設施，6月間首次開設書畫、青銅特展，也結合辦理日環食觀測活動。

7月份接續親子藝術月、水舞、無人機展演，加上期間南院粉絲專頁貼文結合時事製造趣味性話題，並與嘉義縣市政府合作，推廣住合法旅宿免費參觀，各種措施皆是南院入館人數節節增加的原因。

彭子程指出，故宮南院昨晚搭設水上舞臺演出「嬉遊南院─仲夏夜星幻」，結合文化藝術與無人機科技的跨界表演，首創400架無人機與舞者互動，在水面上的精彩展演，吸引上萬人入園觀賞；7、8月參觀人數應會不相上下。

嘉義長榮文苑酒店公關表示，酒店位於故宮南院對面，也因南院帶來的參觀人潮受益，昨晚住房率超過9成，平日也有7成，南院暑假免費參觀活動，客人反應不錯，加上國旅補助與三倍券促銷，業績大增。