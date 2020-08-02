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勞工模範父親表揚 黃偉哲頒獎兼防疫宣導
台南市政府勞工局今天在善化啤酒廠禮堂，舉辦勞工模範父親慶祝大會，共有20名當選人，由市長黃偉哲表揚，感謝與表彰平日辛苦付出。
對於近日比利時技工確診，再度引起外界關注，會中黃偉哲也不忘防疫宣導，他說，這個病例要特別注意，台灣現有快快樂樂日子過，都是因政府跟民間、中央跟地方大家密切配合，希望大家還是要重視防疫，切莫輕忽。
20名勞工模範父親，都有不少精彩人生經歷；92歲董商輅為最年長勞工模範父親當選人，民國38年起服務於台南縣關廟鄉公所，民國68年接任兵役課課長至退休，在公部門服務達43，年退休後擔任地方寺廟副主委，經常在鄉里間傳授書法技藝。
董商輅育有2子4女，長男從事茶葉買賣、次男開設拉鍊工廠、長女從事家管、次女已從銀行業退休、三女從事食品業、四女服務於善化啤酒廠擔任物料課長，106年獲選為善化啤酒廠模範勞工，子女在職場上各有優異專業發展。
65歲黃建銘，現為台南市電氣業職業工會理事，106年獲頒台南市政府模範勞工。黃建銘在職業領域上積極進取，具備甲種電匠合格、室內配線丙級技術士等資格，也創作產品取得專利權在案。
黃建銘育有3女，長女旅居加拿大從事室內設計、次女現承接父業協助父親從事水電事業經營、三女1藥師考試及格，求學過程中經常擔任志工從事義診服務，三名女兒都有亮眼職場表現。
本年度勞工模範父親當選人名單如下：董商輅、楊旗興、林朝東、陳能彥、張國安、陳國同、顏進武、陳明宗、王文強、顏順意、黃建銘、黃明山、李建邦、黃明生、陳皆福、葉春清、連振發、呂明仁、廖日鴻、林淵泉等20名。
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