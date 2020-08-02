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400位雲林鄉民返鄉度假 91歲吳友道獲頒「雲林之光」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
高齡91歲吳友道老先生（右2）被譽為國寶級雲林之光，20多年來靠作畫記錄雲林鄉間美景解鄉愁，雲林縣長張麗善（左2）親自頒獎。記者陳苡葳／攝影
高齡91歲吳友道老先生（右2）被譽為國寶級雲林之光，20多年來靠作畫記錄雲林鄉間美景解鄉愁，雲林縣長張麗善（左2）親自頒獎。記者陳苡葳／攝影

台中市雲林同鄉會今天舉辦「返鄉之旅」，特地帶領400多位旅外鄉親回到雲林縣慶祝母親節及父親節。其中高齡91歲的吳友道老先生雖與子孫定居台中，但他多年來心繫母縣，無師自通作畫、寫書法抒發思鄉情懷長達20多年，縣長張麗善親自頒獎予這位「雲林之光」，並邀請吳老先生時常返鄉走走解鄉愁。

台中市雲林同鄉會總幹事楊振松表示，此次特別帶領鄉親回到母縣遊歷，並參訪麥寮鄉地方重要信仰中心國定古蹟麥寮拱範宮，由廟方人員親自導覽時隔百年的大翻修歷史。

麥寮拱範宮總幹事吳國寶表示，麥寮拱範宮2012年被文化部公告指定為國定古蹟，同年開始進行修復工程，2018年7月修復完工，修復時無論是用料、雕刻或彩繪，完全循古例保留部分原貌，呈現古蹟歷史價值，讓信眾與遊客除有耳目一新的感覺，也能作今昔對比。

同鄉會中午席開45桌慶祝因疫情延後的母親節和即將到來的父親節，並頒獎予75歲以上模範父親及模範母親。「平常過年過節才有空返鄉，今天與旅外同鄉一起回來慶祝佳節，內心很感動！」旅外近20年的吳先生分享，此行特別與太太帶著爸爸返鄉走走，看見雲林的改變不禁讚嘆「發展的愈來愈好！」

高齡91歲吳友道老先生，無師自通作畫、寫書法，20多年來靠著一筆一畫、一字一句記錄雲林鄉間美景，紓解鄉愁。今年他除獲模範父親，也被同鄉們譽為「國寶級雲林之光」，縣長張麗善也親自頒獎，她表示，吳老先生獨特的藝術涵養讓人為之讚賞，是後輩子孫的楷模。

張麗善表示，她相當開心大家專程返鄉見證雲林縣的改變，會後也準備400多份雲林醬油及玻璃容器禮盒送給每一位鄉親，邀請鄉親們有空就回來走走，「返鄉度假」放鬆一下。

台中市雲林同鄉會今天中午席開45桌慶祝因疫情延後的母親節和即將到來的父親節，頒獎予75歲以上模範父親及模範母親。記者陳苡葳／攝影
台中市雲林同鄉會今天中午席開45桌慶祝因疫情延後的母親節和即將到來的父親節，頒獎予75歲以上模範父親及模範母親。記者陳苡葳／攝影
台中市雲林同鄉會今天舉辦「返鄉之旅」，特地帶領400多位旅外鄉親參訪麥寮鄉地方重要信仰中心國定古蹟麥寮拱範宮。記者陳苡葳／攝影
台中市雲林同鄉會今天舉辦「返鄉之旅」，特地帶領400多位旅外鄉親參訪麥寮鄉地方重要信仰中心國定古蹟麥寮拱範宮。記者陳苡葳／攝影
麥寮拱範宮歷經近7年修復完工，無論是用料、雕刻或彩繪完全循古例保留部分原貌，呈現古蹟歷史價值。記者陳苡葳／攝影
麥寮拱範宮歷經近7年修復完工，無論是用料、雕刻或彩繪完全循古例保留部分原貌，呈現古蹟歷史價值。記者陳苡葳／攝影

國定古蹟 修復 張麗善

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