400位雲林鄉民返鄉度假 91歲吳友道獲頒「雲林之光」

台中市雲林同鄉會今天舉辦「返鄉之旅」，特地帶領400多位旅外鄉親回到雲林縣慶祝母親節及父親節。其中高齡91歲的吳友道老先生雖與子孫定居台中，但他多年來心繫母縣，無師自通作畫、寫書法抒發思鄉情懷長達20多年，縣長張麗善親自頒獎予這位「雲林之光」，並邀請吳老先生時常返鄉走走解鄉愁。

台中市雲林同鄉會總幹事楊振松表示，此次特別帶領鄉親回到母縣遊歷，並參訪麥寮鄉地方重要信仰中心國定古蹟麥寮拱範宮，由廟方人員親自導覽時隔百年的大翻修歷史。

麥寮拱範宮總幹事吳國寶表示，麥寮拱範宮2012年被文化部公告指定為國定古蹟，同年開始進行修復工程，2018年7月修復完工，修復時無論是用料、雕刻或彩繪，完全循古例保留部分原貌，呈現古蹟歷史價值，讓信眾與遊客除有耳目一新的感覺，也能作今昔對比。

同鄉會中午席開45桌慶祝因疫情延後的母親節和即將到來的父親節，並頒獎予75歲以上模範父親及模範母親。「平常過年過節才有空返鄉，今天與旅外同鄉一起回來慶祝佳節，內心很感動！」旅外近20年的吳先生分享，此行特別與太太帶著爸爸返鄉走走，看見雲林的改變不禁讚嘆「發展的愈來愈好！」

高齡91歲吳友道老先生，無師自通作畫、寫書法，20多年來靠著一筆一畫、一字一句記錄雲林鄉間美景，紓解鄉愁。今年他除獲模範父親，也被同鄉們譽為「國寶級雲林之光」，縣長張麗善也親自頒獎，她表示，吳老先生獨特的藝術涵養讓人為之讚賞，是後輩子孫的楷模。