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「懂吃券」宣傳在地美食 嘉縣文觀局出奇招

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣文化觀光局推出「懂吃券」宣傳嘉義在地特色美食。圖／取自「慢遊嘉義」臉書粉專
嘉義縣文化觀光局推出「懂吃券」宣傳嘉義在地特色美食。圖／取自「慢遊嘉義」臉書粉專

嘉義縣文化觀光局日前結合動滋券抽籤，於「慢遊嘉義」臉書粉專推出「懂吃券」2300萬張人人有獎，以諧音宣傳嘉義在地特色美食，同時開放各地吃貨粉絲留言分享嘉義縣在地美食，有機會抽中吃貨必備小方巾，相關旅遊資訊可至「慢遊嘉義」粉專查詢。

文化觀光局長許有仁表示，近期因疫情解封，加上振興券發放，嘉義縣各地景點都湧入人潮，為觀光業者注入強心劑，7月28日動滋券發送中獎簡訊，中籤率大約5成3，29日跟著公布客家券中獎資訊，為安慰沒中獎的民眾，文觀局在「慢遊嘉義」臉書上宣傳「懂吃券」，希望遊客都可以到嘉義玩一次吃貨旅行。

縣長翁章梁表示，推展觀光除了宣傳景點，還有一個重點就是「吃」，飲食也是每趟旅行回憶好與壞的關鍵點，嘉義縣也有許多經典款美食，遊客到阿里山、梅山一定要嘗嘗苦茶油雞、特色茶餐、轎篙筍，到東石、布袋要吃鮮甜肥嫩的牛奶蚵、虱目魚，沒吃到經典美食，旅行就會少一味。

翁章梁表示，未來將積極推動嘉義縣的旅遊觀光軸線，將每條軸線以吃喝玩樂串接，以不同主題作多元化的宣傳，吸引不同客群的遊客，不論是喜歡美食派還是喜歡大自然風景派，陸續將持續推出不同主題的玩法。

嘉義縣文化觀光局推出「懂吃券」宣傳嘉義在地特色美食。圖／取自「慢遊嘉義」臉書粉專
嘉義縣文化觀光局推出「懂吃券」宣傳嘉義在地特色美食。圖／取自「慢遊嘉義」臉書粉專
嘉義縣文化觀光局推出「懂吃券」宣傳嘉義在地特色美食。圖／取自「慢遊嘉義」臉書粉專
嘉義縣文化觀光局推出「懂吃券」宣傳嘉義在地特色美食。圖／取自「慢遊嘉義」臉書粉專
嘉義縣文化觀光局推出「懂吃券」宣傳嘉義在地特色美食。圖／取自「慢遊嘉義」臉書粉專
嘉義縣文化觀光局推出「懂吃券」宣傳嘉義在地特色美食。圖／取自「慢遊嘉義」臉書粉專

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