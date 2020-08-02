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台南發現冷戰時期美軍在台行跡 公英一街周邊將標註

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市位在大同路二段449巷之特色老屋。圖／文化局提供
台南市位在大同路二段449巷之特色老屋。圖／文化局提供

台南市文化局目前正進行「府城歷史街區（緩衝區）」調查，過程中發現冷戰時期美國人在台南的行跡，至今仍保留，未來將把靠近台南機場的「公英一街周邊街區」，指認為特色分區，見證這段歷史。

文化局指出，近期國際情勢變化劇烈，台灣做為亞太重要戰略地位的價值亦再獲重視。過去美蘇對抗的冷戰時期，台灣即曾扮演類似角色，至今仍然能在城市裡看到這些過往。

台南市之前已畫設的歷史街區包括府城（集中在中西、安平及北區）、鹽水及新化，目前則希望設立歷史街區的緩衝區，也就是將蛋黃區擴大到蛋白，包括鐵路以東的府城範圍內的東區及北區、南區一小部分。

文化局表示，「公英一街周邊街區」美軍聚落的形塑可溯及美援時期，其位於台南航空站北側，當時美國人除對台灣進行軍援、經援外，為解決服務於台南機場美軍的住宿問題，興建半獨立式別墅（semi-detached）的建築型式，迥異於台灣式的建築，改變了台灣人在地生活文化既深且遠。

經文化局調查，公英一街西側的大同路二段620巷12弄兩側有多棟留存的美國宿舍痕跡，其每塊建築基地佔地面積大，雖經改建但仍多有留設前庭及紅磚造圍牆，仍能窺見其特殊的空間尺度。

南側的大同路二段640巷則留有建築及空間形式完整的雙拼獨院式建築；東側則因區內無通行量高的交通道路，且建築高度介於1至3層樓高，徒步於寧靜的街廓內使人有愜意感受。

而這樣建築群聚最為顯著之區域則位於大同路二段449巷北側與403巷中段，相對於街廓外圍建築多為新建或改建，更顯美國人在南台灣生活紋理文化交疊特色。

文化局指出，不同年代的歷史，為城市空間留下了多樣的故事。隨著世界局勢再次轉變，藉由「府城歷史街區（緩衝區）」計畫所爬梳的聚落發展紋理，點出歷來鮮少被關注的美軍居住痕跡。市府期藉由計畫指認，持續與各界協力維護歷史潛力空間特色，經營宜居而充滿活力的生活及產業環境，共創下一個百年的城市風景。

台南市位在大同路二段403巷之特色老屋。圖／文化局提供
台南市位在大同路二段403巷之特色老屋。圖／文化局提供
台南市文化局調查「公英一街周邊街區」的雙併式建築。圖／文化局提供
台南市文化局調查「公英一街周邊街區」的雙併式建築。圖／文化局提供
台南市文化局調查「公英一街周邊街區」的美式建築，現為民宿。圖／文化局提供
台南市文化局調查「公英一街周邊街區」的美式建築，現為民宿。圖／文化局提供

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