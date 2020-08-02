水費單仍是過世尪的名 台水OA下鄉幫阿嬤解決問題

「繳費不用再千里迢迢！」自來水公司第五區管理處斗六服務所「智慧（OA）行動辦公室」今天下鄉至斗六市長平里，提供鄉親水費繳納、過戶、通訊地址變更、軍眷優待、電子帳單及水費疑問諮詢等服務，解決偏遠鄉親不便到市區辦理業務的困境。

自來水公司過去已有多年下鄉服務的前例，民眾在現場填妥業務申請書後，待服務人員回到服務所後再進行後續業務受理。斗六服務所主任廖洲瑯說，時常就發生民眾資料不全、需補件的情形，來來往往之下耗費不少精力與時間。

即便連鎖超商林立，網路資訊四通八達，但對老年化排名全國第三的雲林縣而言，有許多偏鄉民眾及長者仍「享受不到科技帶來的便利」，因此自來水公司第五區管理處斗六服務所克服系統資訊安全問題，主動出擊開辦智慧（OA）行動辦公室，每年度輪流下鄉至轄內一村里為民服務。

「現在不做，以後需要克服的技術更多、更廣！」廖洲瑯直言，行動辦公室「說起來容易，做起來難」，網路科技雖然能流通、互聯，但前提是得先克服資訊安全問題，他和資訊人員幾經研議後，終於跨出這道技術門檻，升級為智慧行動辦公室，讓服務人員不再受地域限制，能「隨時、隨地」即時受理業務。

廖洲瑯說，以長平里距離斗六服務所約6公里計算，一般民眾開車約需15分鐘到達，來回車程加上業務申辦時間僅約需40分鐘；但對長者而言，車水馬龍的交通狀況，加上老年人的行動緩慢，處理單一業務的時間恐超過1小時，更遑論轄內還有包括斗六市、林內鄉及莿桐鄉五華村和六合村等其他較偏遠的村里。

下鄉之後，廖洲瑯驚覺偏遠地區住戶普遍有「資料斷層」的現象，不是戶名已超過20、30年沒更動，就是搬了家沒空變更通訊地址，一擱置就餘10多年的情況也時有所聞。

「每每收到繳費單，心就揪一次…」一名阿嬤語重心長的說，「我家戶名仍是我過世多年的先生，我要去一趟市區得騎腳踏車，太遠又費力，想說乾脆不動…」小孩定居外縣市，過年過節才會返鄉，阿嬤不會電腦手機，也不會去超商，因此才會拖這麼多年都未辨理過戶，智慧行動辦公室終於幫阿嬤解決心中的掛念。