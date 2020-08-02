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水費單仍是過世尪的名 台水OA下鄉幫阿嬤解決問題

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
自來水公司斗六服務所智慧（OA）行動辦公室下鄉至斗六市長平里為民服務。記者陳苡葳／翻攝
自來水公司斗六服務所智慧（OA）行動辦公室下鄉至斗六市長平里為民服務。記者陳苡葳／翻攝

「繳費不用再千里迢迢！」自來水公司第五區管理處斗六服務所「智慧（OA）行動辦公室」今天下鄉至斗六市長平里，提供鄉親水費繳納、過戶、通訊地址變更、軍眷優待、電子帳單及水費疑問諮詢等服務，解決偏遠鄉親不便到市區辦理業務的困境。

自來水公司過去已有多年下鄉服務的前例，民眾在現場填妥業務申請書後，待服務人員回到服務所後再進行後續業務受理。斗六服務所主任廖洲瑯說，時常就發生民眾資料不全、需補件的情形，來來往往之下耗費不少精力與時間。

即便連鎖超商林立，網路資訊四通八達，但對老年化排名全國第三的雲林縣而言，有許多偏鄉民眾及長者仍「享受不到科技帶來的便利」，因此自來水公司第五區管理處斗六服務所克服系統資訊安全問題，主動出擊開辦智慧（OA）行動辦公室，每年度輪流下鄉至轄內一村里為民服務。

「現在不做，以後需要克服的技術更多、更廣！」廖洲瑯直言，行動辦公室「說起來容易，做起來難」，網路科技雖然能流通、互聯，但前提是得先克服資訊安全問題，他和資訊人員幾經研議後，終於跨出這道技術門檻，升級為智慧行動辦公室，讓服務人員不再受地域限制，能「隨時、隨地」即時受理業務。

廖洲瑯說，以長平里距離斗六服務所約6公里計算，一般民眾開車約需15分鐘到達，來回車程加上業務申辦時間僅約需40分鐘；但對長者而言，車水馬龍的交通狀況，加上老年人的行動緩慢，處理單一業務的時間恐超過1小時，更遑論轄內還有包括斗六市、林內鄉及莿桐鄉五華村和六合村等其他較偏遠的村里。

下鄉之後，廖洲瑯驚覺偏遠地區住戶普遍有「資料斷層」的現象，不是戶名已超過20、30年沒更動，就是搬了家沒空變更通訊地址，一擱置就餘10多年的情況也時有所聞。

「每每收到繳費單，心就揪一次…」一名阿嬤語重心長的說，「我家戶名仍是我過世多年的先生，我要去一趟市區得騎腳踏車，太遠又費力，想說乾脆不動…」小孩定居外縣市，過年過節才會返鄉，阿嬤不會電腦手機，也不會去超商，因此才會拖這麼多年都未辨理過戶，智慧行動辦公室終於幫阿嬤解決心中的掛念。

廖洲瑯說，智慧行動辦公室提供用戶辦理過戶、存簿或信用卡代收繳費、通訊住址變更等業務；民眾若發現水費突增也可詢問服務人員，現場會有人員教導民眾如何觀察水表，可先行判斷家中有無漏水情形。目前計畫每一年度下鄉一村里，下半年服務所將再編排人力擬增加場次，服務更多民眾。

自來水公司斗六服務所智慧行動辦公室現場有人員教導民眾如何觀察水表，可先行判斷家中有無漏水情形。記者陳苡葳／翻攝
自來水公司斗六服務所智慧行動辦公室現場有人員教導民眾如何觀察水表，可先行判斷家中有無漏水情形。記者陳苡葳／翻攝
自來水公司斗六服務所智慧行動辦公室提供用戶辦理過戶、存簿或信用卡代收繳費、通訊住址變更等業務。記者陳苡葳／翻攝
自來水公司斗六服務所智慧行動辦公室提供用戶辦理過戶、存簿或信用卡代收繳費、通訊住址變更等業務。記者陳苡葳／翻攝

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