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台南東山火龍果盛產 創意披薩DIY掀高潮
台南東山火龍果進入盛產期，台南市政府農業局今在東山區公所辦理產業文化活動，以火龍果入菜製作火龍果創意披薩DIY，意外帶來活動高潮。
台南市政府農業局說，台南火龍果盛產期為6到10月，以「大紅」品種火龍果種植佔約8成，「白肉種」火龍果種植佔約2成。其中，東山區火龍果種植面積為南市之冠，種植面積111公頃，東山區總產量約為2800公噸，預估年產值約1億4千萬元，每台斤價格約25至50元，另外楠西區39公頃、柳營區31公頃。
台南市長黃偉哲上午也出席，為農民朋友打氣，活動結合父親節表揚大會，邀請模範父親一起來製作用火龍果桃紅麵團揉出的餅皮，以火龍果醬作為基底，鋪上火龍果肉、淋上產地鮮甜龍眼蜜，送進東山龍眼木窯烤，東山火龍果披薩香噴噴出窯，邀請民眾「龍」來去東山。
現場安排將以火龍果入菜製作火龍果創意披薩 DIY，分為網路及現場報名，日前網路報名開放半小時秒殺額滿，現場號碼牌十分鐘內便領取完畢。
農業局長謝耀清表示，7月15日起振興三倍劵啟用後，刺激民眾消費，在「火紅戀戀文創市集」在地小農、青農市集現場銷售火龍果及文創手作市集，都歡迎民眾使用三倍劵市集，除美味火龍果鮮果，也有由火龍果製成的火龍果乾、火龍果冰品、火龍果特調夏日飲品等，由當季食材入菜，可讓消費者更認識食材產地。
東山公所臉書設置火龍果農業產業活動專區，民眾可登錄東山公所臉書搜尋，想嘗美味火龍果可洽「番社蔬果聯盟」王先生 0972921791、果農李先生 0912562724、王小姐0917030479、白先生 0935486491。
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